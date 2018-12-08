Обозреватель RTL: президентский срок Макрона можно считать оконченным

Станет ли бунт жёлтых жилетов поворотным моментом президентского срока Эммануэля Макрона, задаётся вопросом радиостанция RTL. По убеждению журналиста Эрика Земмура, продолжить своё правление после этого кризиса главе государства вряд ли удастся, ведь именно он стал объектом ненависти протестующих.

«Станет ли бунт «жёлтых жилетов» поворотным моментом для президентского срока Эммануэля Макрона?» — задаётся вопросом радиостанция RTL. Как отмечает сайт радиостанции, президент Франции предпочитает не комментировать происходящее — до сих пор его участие ограничилось подтверждением решения об отмене повышения налога на топливо на 2019 год. Накануне четвёртой по счёту протестной акции глава государства дал понять, что выскажется в начале следующей недели. «Однако выход из первого серьёзного социального кризиса его президентского срока обещает быть сложным», — отмечает RTL.

По мнению известного политического комментатора Эрика Земмура, протест «жёлтых жилетов» настолько сосредоточен на личности президента, что проводить дальнейшие реформы главе государства будет непросто. «Я считаю, что его президентский срок можно считать оконченным», — заявил Земмур в интервью изданию. По его мнению, в настоящий момент власти пытаются найти «стрелочника», который примет на себя народный гнев вместо Макрона, вызывающего чрезмерную ненависть у протестующих. Сегодня таким «злодеем Ришелье» пытаются выставить премьер-министра Эдуара Филиппа, однако, на взгляд Земмура, «менять коня на переправе» уже слишком поздно.

По убеждению другого политического обозревателя Николя Доменака, часть президентского срока потеряна для Макрона безвозвратно. Несмотря на обещания благополучия для французов в ходе предвыборной кампании, начало правления нового президента было исключительно «правым». Движение жёлтых жилетов теперь «вынуждает его заняться социалкой», — считает Доменак. В его ли это силах? По мнению журналиста, у него нет другого выхода.