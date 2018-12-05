Das Erste: крошек Макрона «жёлтым жилетам» мало — они хотят багет целиком

Во Франции наступил переломный момент: после погромов, которые устроили «жёлтые жилеты», правительство довольно неожиданно пошло на попятную, передаёт немецкий телеканал Das Erste. Протестующим, однако, недостаточно того, что Париж отказался от введения эконалога и пока не будет повышать тарифы на газ и электричество. «Мы не намерены довольствоваться крошками — французы хотят багет целиком», — заявил представитель протестного движения Бенжамен Коши.

Столкнётся ли Европа ещё с одним кризисом? И при этом во Франции? Пожалуй, не только французское правительство в ужасе наблюдает за беспорядками, которые устроили люди в жёлтых жилетах. Это восстание? Или вообще начало новой революции? После погромов, в ходе которых четверо погибли и сотни пострадали, правительство довольно неожиданно пошло на попятную. Желанный эконалог — запланированное повышение налога на бензин и дизель — пока вводить не будут. В результате цены на топливо выросли бы на четыре цента за литр. Однако «жёлтые жилеты», судя по всему, уже давно хотят большего.



Во Франции «жёлтым жилетам» всё же удалось повлиять на политику — повышать налоги пока не будут. Это переломный момент.



ЭДУАР ФИЛИПП, премьер-министр Франции: Я переношу запланированные повышения налогов на шесть месяцев. Их введут только после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.



Многие французы страдают из-за того, что их расходы на жизнь увеличиваются. То, что Макрон при помощи эконалога хотел повысить цены на топливо на четыре цента, многие считают провалом политиков. Это, в частности, и положило начало протестам. Согласно опросу, три четверти французов симпатизируют «жёлтым жилетам». Особенно их поддерживают в сельской местности. Там граждане чувствуют себя брошенными: обветшавшие школы, пришедшие в упадок больницы, мало денег.



БАРБАРА КУНЦ, политолог из Французского института международных отношений (IFRI): У людей сложилось впечатление — и они, вероятно, правы, — что покупательская способность снижается. Как правило, зарплаты во Франции уменьшаются, а расходы на жизнь увеличиваются. И разница продолжает расти.



Почти каждый десятый француз безработный. Люди боятся, что их уровень жизни резко снизится. Именно поэтому многие и присоединились к движению.



МАТЬЁ ПЛАН, экономист из Парижского института политических исследований: После экономического кризиса уровень жизни, особенно представителей среднего класса, снизился. Негативно это сказалось и на рынке труда: стало больше частично занятых и трудовых отношений, не отвечающих нормам трудового законодательства.



И что же президент? Молодой, энергичный, решительный. Эммануэль Макрон выступал за новое начало и разрыв с элитой. Ожидания были высокими. Впрочем, от прежнего вестника надежды осталось немного. Теперь его считают президентом богатых. Его реформы резко критикуют. От его близости к народу не осталось и следа.



БАРБАРА КУНЦ: Его молчание создаёт впечатление, что он президент, который сидит в Париже в своём дворце, не имеет связи с народом и не знает, как ему реагировать.



Макрон посетил сегодня полицейский участок на юге Франции. С жителями страны он по-прежнему не разговаривает. А вот они, в свою очередь, не молчат. В стране сегодня прошли протесты школьников и студентов.



«Жёлтым жилетам» недостаточно того, что правительство отказалось от введения эконалога и пока не будет повышать тарифы на газ и электричество.



БЕНЖАМЕН КОШИ, представитель «жёлтых жилетов»: Это первый шаг. Мы могли добиться этого ещё несколько недель назад — без насилия и беспорядков. Мы, однако, не намерены довольствоваться крошками. Французы хотят багет целиком.



Власть улицы. «Жёлтые жилеты» уже объявили о проведении новых акций протеста в следующие выходные.



Дата выхода в эфир 04 декабря 2018 года.