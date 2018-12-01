Журналист Sky News прервал репортаж о протестах в Париже из-за надвигающегося водомёта

Сегодня во второй половине дня происходят ожесточённые протесты в Париже, демонстранты выходят на улицы третьи выходные подряд. Сейчас вы видите кадры в режиме реального времени, это Триумфальная арка в центре Парижа.

Выступления начались как протест против увеличения цен на бензин, но сейчас разрослись до значительно более масштабных упрёков в адрес президента Эммануэля Макрона и его попыток проведения экономических реформ. Вы можете увидеть следы применения слезоточивого газа. На этих кадрах видно, что полиция наряду с ним использует гранаты (светошумовые. — ИноТВ), а также применяет водомёты для борьбы с протестующими, известными как «жёлтые жилеты».

Все участники протестов в районе Елисейских полей одеты в флуоресцентные жёлтые жилеты. Это уже третьи выходные, когда демонстрации проходят по всей Франции, и премьер-министр в около часа назад сообщил, что были арестованы 122 человека. Разумеется, эти кадры станут неприятным зрелищем для президента Макрона, который сейчас находится в Аргентине на саммите G20.

Как вы можете видеть, демонстрации всё ещё продолжаются. Наш старший корреспондент Иэн Вудс докладывает о последних событиях с Елисейских полей.

ИЭН ВУДС, корреспондент SkyNews: Примерно так всё и выглядит в центре Парижа почти с самого утра. И во второй половине дня продолжается то же самое. Мы находимся у Триумфальной арки, где собралась основная часть протестующих в жёлтых жилетах, и где их, по сути, взяла в окружение полиция, поскольку все дороги и бульвары, расходящиеся от Триумфальной арки, заблокированы полицией по борьбе с беспорядками.

И каждый раз, когда заканчивается сбор, протестующие идут по направлению к той или другой улице, однако их принуждают вернуться с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат. В какой-то момент мы увидели… Тут постоянно поют национальный гимн, то и дело звучит Марсельеза, однако на этом прекрасном символе Франции, Триумфальной арке уже красуется граффити, сообщающее, что теперь триумф одержали жёлтые жилеты.



Это определённо массовое движение. Создаётся ощущение, что у него нет реальных лидеров и что оно было организовано посредством соцсетей. В нём участвуют люди со всей страны. Однако власти выразили опасение относительно того, что экстремисты левого или правого толка могут попытаться довести ситуацию до кипения, и это может привести к более ожесточённым демонстрациям.

Однако мы тут наблюдаем людей из всех слоёв общества, и, честно говоря, всех возрастов. Они, похоже, решительно настроены протестовать не только из-за цен на топливо, из-за которых всё это началось, но в целом против президентского правления Эммануэля Макрона. Согласно опросам общественного мнения, рейтинг его популярности упал до 30% в то время, как поддержка протестующих в жёлтых жилетах, согласно опросам, составляет около 80%, поскольку цены на топливо расстроили огромное количество людей. Но, как вы видите, они настроены продолжать свою акцию протеста.

Мне нужно сейчас уйти, поскольку начали стрелять из водомётов, пытаясь заставить людей отступить. Также используется слезоточивый газ. И очень неприятно, когда вы вдыхаете его в лёгкие. Но, честно говоря, несмотря на внимание со стороны полиции, незаметно, чтобы протестующие собирались уходить.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2018 года.