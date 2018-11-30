L’Express: во французском сенате выловили северокорейского шпиона

Французская юстиция начала расследование в отношении высокопоставленного сотрудника государственного сената по делу о шпионаже в пользу КНДР, передаёт L’Express. Как сообщает издание, высокопоставленный чиновник и специалист по Северной Корее Бенуа Кённеде обвиняется властями в передаче конфиденциальной информации северокорейской разведке.

Французская юстиция занялась происшествием «невиданного масштаба» в государственном сенате, сообщает L”Express. Высокопоставленного сотрудника дирекции сената Бенуа Кённеде подозревают в шпионаже в пользу Северной Кореи. В отношении функционера было начато расследование по делу об измене родине, передаче информации иностранной державе, сборе информации с целью передачи иностранной державе и шпионской деятельности в интересах иностранной державы.

Как передаёт издание, 40-летний чиновник, подозреваемый в шпионаже, является выпускником престижного Института политических исследований в Париже (Sciences-Po) и Национальной школы администрации, а также автором многочисленных работ на тему Северной Кореи. Будучи президентом Общества франко-корейской дружбы, он неоднократно посещал Корейский полуостров. В 2013 году под авторством Кённеде вышло экономической исследование под названием «Экономика северной Кореи: рождение нового азиатского дракона». До последнего времени в ведении Кённеде находилось административное и финансовое управление зданиями верхней платы французского парламента.

Как сообщает издание, сенат временно приостановил полномочия администратора в связи с расследованием. В воскресенье прокуратура провела обыски в офисах предполагаемого шпиона с целью выяснить, состоялась ли фактическая передача конфиденциальной информации Северной Корее. В четверг Кённеде был вызван в прокуратуру и помещён под судебный надзор с запретом покидать территорию страны и заниматься профессиональной деятельностью.