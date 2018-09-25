Guardian: «странное поведение» дало повод норвежским властям заподозрить россиянина в шпионаже

Норвежская полиция задержала в Осло гражданина России по подозрению в шпионаже, отметив его «странное поведение» на конференции по информационным технологиям в парламенте этой страны, пишет The Guardian. Как отмечает издание, в случае если вину россиянина удастся доказать, Осло может попытаться обменять его на норвежца Фруде Берга, ранее признавшего вину в шпионаже против Москвы.

Норвежская полиция задержала в Осло гражданина России по подозрению в шпионаже, после того как тот продемонстрировал «странное поведение» на конференции по информационным технологиям в парламенте, пишет The Guardian.

Хотя норвежские правоохранительные органы и не сообщили имя подозреваемого, СМИ предполагают, что речь идёт о 51-летнем россиянине, который ранее представлялся советником по информационным технологиям Федерального собрания.

Посольство России в Норвегии подтвердило информацию об аресте, заявив, что все подозрения «надуманны», а задержание произведено под «нелепым предлогом».

Адвокат задержанного Хеге Кристине Аакре, не вдаваясь в детали, сообщила норвежским СМИ о конфискации у её клиента некоего технического оборудования. Кроме того, она отметила, что её подопечный не понимает, в чём его обвиняют и считает произошедшее «недопониманием».

Согласно документам, добытым The Guardian, подозреваемый ранее бывал в Лиссабоне, Будапеште и Баку на конференциях, проводимых под эгидой Еврокомиссии. В рамках этих мероприятий эксперты по ИТ из парламентов европейских стран обсуждали такие темы, как информационная безопасность. В частности, конференция в норвежском стортинге была посвящена «распространению цифровых технологий в обществе».

В апреле российские правоохранительные органы задержали норвежца по имени Фруде Берг по подозрению в шпионаже. Берг, в конечном счете, признался, что помогал норвежским спецслужбам, несколько раз выполняя функции курьера, подчеркнув, однако, что не знал о содержимом своих посылок.

Норвежские СМИ уже предположили: в случае если Осло найдёт подтверждение обвинениям против россиянина, Норвегия может попытаться обменять его на Берга, подводит итог газета.