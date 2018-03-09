DN: норвежская разведка указала на Россию как на главную угрозу национальным интересам

Попытки «некоторых держав» утвердиться на мировой арене представляют опасность для Норвегии, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на новый доклад Военной разведывательной службы этой страны. Как отмечается в докладе, главную угрозу норвежским интересам представляет Россия, так как она мешает ЕС и НАТО закрепиться в близлежащих регионах, а также пытается оказать влияние на внутренние дела западных государств.

Несмотря на то что опасность со стороны джихадистов и, в частности, ИГ* постепенно сходит на нет, некоторые факторы говорят о том, что угроза Норвегии и остальным странам Западной Европы лишь растёт, приводит Dagens Nyheter слова главы Военной разведывательной службы Норвегии Мортена Хага Лунде.

По данным нового ежегодного доклада норвежской разведки, причина кроется в том, что «некоторые державы» пытаются утвердиться на международной арене за счёт других стран.

В частности, составители доклада указывают на Россию как на главную угрозу норвежским интересам. Норвегия и Россия, напоминает газета, имеют большое влияние в Арктике, которая в последнее время приобретает всё больший стратегический вес. Кроме того, Россия пытается помешать ЕС и НАТО утвердиться в близких к ней регионах.

В конкретном плане, как считают в разведке, это выражается в том, что различные лица пытаются взломать норвежские ведомства. Среди прочего уязвимыми для разведывательной деятельности иностранной державы оказались телекоммуникационные предприятия, образовательные учреждения и государственные ведомства.

«Нам нужно укрепить оборону от цифровых угроз», — заявил по этому поводу Хага Лунде на пресс-конференции.

В докладе отмечается, что в последние годы «российские операции по оказанию влияния» против Запада участились. В частности, речь идёт о попытках вмешаться в выборы и повлиять на их результат, что представляет серьёзный вызов для западных демократий.

Однако атаке подверглись не только традиционные цели хакеров. Например, в начале января под ударом оказалось Региональное управление здравоохранения Южной и Восточной Норвегии. Судя по всему, злоумышленники охотились за медицинскими картами пациентов и информацией о связях ведомства с вооружёнными силами. Тем не менее, по словам правительства, эта атака не была достаточно серьёзной, чтобы поставить под угрозу безопасность пациентов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.