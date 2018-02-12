National: США не позволят России вернуться в клуб сверхдержав На следующей неделе американские дипломаты отправятся в столицы арабских стран, Турции и Европы, чтобы заявить о том, что США больше не станут демонстрировать мягкость по отношению к тем, кого они считают угрозой влиянию и стратегическим интересам Америки. Как пишет The National, таким образом Белый дом отправляет Кремлю сигнал о том, что Россия не сможет вернуть себе статус сверхдержавы, и всё это происходит на фоне возвращения атмосферы холодной войны. 12 февраля 2018 National

The National: Россия остаётся в Сирии на постоянной основе Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о формировании постоянной группировки российских военнослужащих в Сирии, сообщает The National. О решении объявлено на фоне отказа сирийской оппозиции принять участие в переговорах в Сочи. Как отмечается в статье, Россия сможет размещать в союзной стране до 11 боевых кораблей, включая атомные. 27 декабря 2017 National

National: Украинец рассказал, как едва не пошел ко дну вместе с американским судном Американский катамаран HSV-2 Swift, арендованный Объединенными Арабскими Эмиратами для участия в военной операции в Йемене, был атакован йеменскими повстанцами, сообщает National. Один из членов экипажа, украинец Александр Лукьянов, рассказал в интервью изданию, что после того, как в быстроходное судно попала противокорабельная ракета, нападавшие еще полчаса обстреливали его из стрелкового оружия. 6 октября 2016 National

National: Инструкторы «Азова» поднимают дух юных пением «Смерть русским» На Украине недалеко от Киева уже второй год подряд батальон «Азов» организует детский лагерь, пишет National. В этом лагере, как отмечает издание, ребят в возрасте от 8 до 16 лет менее чем за две недели превращают в «элитных патриотов». Под надзором инструкторов они учатся собирать и разбирать автомат Калашникова и принимают участие в имитации боя, а по вечерам распевают песни у костра, самая популярная из которых заканчивается фразой: «Смерть русским!». 22 сентября 2016 National

National: Россия лишь выводит войска, но никуда не уходит из региона Сирийским оппозиционерам не стоит радоваться: выводя свои войска из Сирии, Россия не покидает своего союзника президента Башара Асада, пишет National. Сохраняя свое военное присутствие в регионе, Москва дает Дамаску козыри на политических переговорах, да и сама остается «незаменимой» в урегулировании этого кризиса, признает издание. 16 марта 2016 National

Политолог: Асаду уже ничто не поможет — даже Москва Западные страны совершают ошибку, поддерживая российские шаги по урегулированию кризиса в Сирии, убежден политолог Хасан Хасан. Как пишет эксперт в своей статье для The National, российские вооруженные силы в Сирии смогут помочь Дамаску удержать уже занимаемые сирийскими войсками территории, однако переломить ход конфликта не по силам даже Москве. 30 сентября 2015 National

National: Россию и Пакистан сближают стремление к выгоде и разлад с США Россия, против которой действуют западные санкции, сближается с Пакистаном, поскольку от него отворачиваются США, считает аналитик The National. Кроме того, налаживание отношений между Москвой и Исламабадом выгодно и той, и другой стороне, отмечается в статье. 21 сентября 2015 National

National: С Россией и Францией путь к миру на Ближнем Востоке будет короче Эр-Рияд в своей внешней политике ставит уже не только на Вашингтон. Как отмечает обозреватель дубайской газеты National, Саудовская Аравия все активнее взаимодействует с Россией и Францией в решении региональных проблем. По мнению журналиста, не исключено, что это свидетельствует о формировании новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 30 июня 2015 National

The National: «Жесткая» сила Путина не на пользу России Несмотря на очевидные дипломатические успехи Кремля, последние события на Украине показали, что Россия - «грубый медведь», обижающий соседей, пишет Адриан Пабст на страницах The National. По мнению автора статьи, такое поведение не в интересах России. Для сохранения своего влияния в мире Путину следует научиться совмещать «жесткую» и «мягкую» силу, полагает Пабст. 19 декабря 2013 National