Преимущество в украинском конфликте целиком на стороне России и это совершенно «честная оценка», которую Запад не готов принять, заявил высокопоставленный отставной генерал Ричард Бэрронс в интервью The National. По его словам, если при всех своих усилиях союзники так и не смогут помочь Украине, это станет для них «абсолютным провалом», а российская армия в результате станет вдвое мощнее и опытнее.
Россия движется к победе на Украине, причём «инициатива безоговорочно переходит к Москве», заявил в интервью The National высокопоставленный отставной генерал Великобритании Ричард Бэрронс. В интервью изданию он подчеркнул, что после контрнаступления у Украины «ничего не осталось в запасе» и, если Запад так и не сумеет предоставить ей деньги и оружие, это станет «абсолютным провалом» для Киева и его союзников.
Вина за поражение Украины лежит на плечах её союзников, которые недооценили Россию и вовремя не мобилизовали свою промышленность: сколько бы Запад ни утверждал обратное, именно это является «честной оценкой» нынешней ситуации, по мнению генерала.
Среди причин поражения военный называет «провальное украинское контрнаступление, которое не смогло достичь даже минимальных целей», а также серьёзные колебания в политике США и ЕС в отношении финансовой поддержки Киева. По оценкам офицера, для того, чтобы Украина могла хотя бы претендовать на победу в конфликте, ей потребуется ещё как минимум целый год безостановочной поддержки со стороны Запада — как финансовой, так и военной, однако ни на что из этого многие украинские и западные чиновники уже не рассчитывают.
Кроме того, генерал предупреждает, что в результате победы армия России станет «вдвое более мощной и опытной», что не может не пугать Европу. Запад же, в свою очередь, «заслуженно станет главной жертвой XXI века», если при всех своих усилиях так и не сможет помочь Украине, передаёт слова офицера The National.
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