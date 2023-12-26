Дела с оснащением у бундесвера сейчас обстоят ещё хуже, чем на начальном этапе боевых действий на Украине, сообщает Focus. Новый министр обороны Борис Писториус так и не смог добиться обещанной «смены эпох». Немецкая армия страдает не только от нехватки вооружения и кадров, но и от административных, а также политических проблем. И несмотря на небольшие улучшения, необходимо проделать ещё большой объём работы, чтобы добиться реальных результатов.

Если верить рейтингам популярности среди немецких политиков, то министр обороны Германии Борис Писториус прекрасно справляется со своей работой, так как он любим многими, пишет Focus. Но на деле добиться «смены эпох», которую обещал канцлер ФРГ Олаф Шольц, не удалось и при нём.

Особый фонд в размере €100 млрд, выделенный на перевооружение бундесвера, особенно не помог. Напротив, если после начала боевых действий на Украине немецкая армия была голой, то сегодня она ещё более голая, убеждены эксперты. Поначалу говорили, что в случае войны немецкого вооружения хватит на три дня боевых действий — сегодня же речь идёт скорее о паре часов.

У бундесвера есть и другие проблемы. В частности, дефицит кадров, который усугубляют демографическая ситуация в стране, а также устаревшие методы вербовки новобранцев. К тому же у министерства обороны нет чёткой стратегии по освоению самых современных военных технологий, использованию искусственного интеллекта, спутников, дронов и кибервозможностей. В этом отношении бундесвер отстаёт на десятилетия.

Оснащение армии происходит крайне медленно в том числе и из-за политических и административных проблем в сфере государственных закупок. И недавние реформы мало что в этом изменили. К тому же нынешняя внешняя политика Германии ограничивает возможности поставок бундесверу необходимой техники в достаточном количестве и по приемлемым ценам.

И ответственность за это несёт министерство обороны. Да, с тех пор, как Писториус заступил на свой пост, качество политического руководства в бундесвере улучшилось. К тому же у них с Шольцом и генинспектором немецкой армии получается работать слаженной командой, что редкость в истории ФРГ. Но этого недостаточно, и предстоит ещё большой объём работы, чтобы добиться реальных результатов.