New Atlas: Россия решительно берёт верх над Украиной в войне на истощение

Вопреки утверждениям западных аналитиков, ситуация на украинском фронте не зашла в тупик и не заморозилась. Российская армия постепенно сводит на нет ключевые боевые возможности противника, повышая тем самым эффективность собственных операций вдоль линии соприкосновения, считает ведущий подкаста The New Atlas Брайан Берлетик.

Вдобавок ко всему, Россия имеет превосходящее количество артиллерийских систем, как орудий, так и ракетных установок, а также миномётных платформ, стреляющих снарядами, и превосходящее количество самих этих снарядов. И опять же мы слышим все эти различные признания западных СМИ, что её артиллерийское превосходство над Украиной составляет от 5 к 1 до 10 к 1.

Если сложить всё это вместе, получается, что у России просто будет больше количественных и качественных средств для нанесения ударов и уничтожения украинских оборонительных сооружений и находящихся в них войск. Что касается утверждения о том, что Украина уйдёт в оборону, — у неё уже есть оборонительные позиции по всей линии соприкосновения.

Мы помним начало входа российских войск на Украину, начало специальной военной операции. Они стремительно перемещались по дорогам. Они углубились на украинскую территорию, вошли в районы, где не было постоянной системы обороны.

Но на текущем этапе конфликта существует фиксированная линия соприкосновения между российскими и украинскими войсками. Возможности совершать подобные глубокие прорывы больше нет. Ни одна из сторон не может их совершить, потому что обе стороны окопались и укрепили свои позиции.

Так важно ли это (возведение оборонительных сооружений. — ИноТВ) для Украины? Неужели её войска просто бегали по линии соприкосновения без укреплений? Нет, они уже построили укрепления по всей линии соприкосновения. Могут ли они их углубить? Могут ли они сделать их более обширными? Да. Но до какой степени? И насколько это будет полезно?

Если вы возводите дополнительные линии обороны, но у вас нет обученного личного состава, а также оружия или боеприпасов, или достаточного количества оружия и боеприпасов для их защиты, будет ли от них толк? Я думаю, ответ очевиден и виден на примере хорошо защищённых городов, которые Россия всё ещё способна отбивать у Украины.

Кроме того, в этом конфликте есть ещё и четырёхмерный аспект, который, на мой взгляд, ускользает от внимания многих западных аналитиков. Такое ощущение, что они мыслят только в двух измерениях. Они смотрят на карту и оценивают, сколько территории контролируют стороны. Они видят, что территория не переходит из рук в руки. Следовательно, это патовая ситуация, тупик и «заморозка».

Но на самом деле это не так, потому что Россия постепенно существенно уменьшает ключевые боевые возможности Украины. Она измотала артиллерию ВСУ — как сами орудия, так и запасы боеприпасов.

То же самое русские сделали с украинскими системами ПВО. Они довели до предела способность Запада заменять эти системы. Они перемололи подготовленных (НАТО. — ИноТВ) украинских военных, практически сведя их численность к нулю. Мы видим, как на Украине начинает формироваться или уже растёт возникший ранее кризис набора в армию.

Все эти вещи накапливаются с течением времени. Следовательно, речь идёт не о тупике. Это война на истощение, в которой Россия решительно ведёт, и со временем её возможности проводить всё более эффективные военные операции вдоль линии соприкосновения будут увеличиваться.

Дата публикации 22 декабря 2023 года.