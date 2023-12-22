Associated Press: неразбериха в конгрессе США не прекратится и в новом году

На фоне конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, а также приближающихся президентских выборов США остро нуждаются в хорошо функционирующем парламенте. Но в обеих палатах конгресса продолжает царить хаос, который негативно сказывается на эффективности законодательного органа, пишет Associated Press.

118-й конгресс США показывает низкую результативность. Он принимает меньше законов, чем прошлый созыв, но при этом постоянно находится в «состоянии хаоса», которое вряд ли прекратится в следующем году, пишет Associated Press.

Американцы обычно невысоко оценивают парламент как ветвь власти, наиболее близкую к народу. Но в некоторых случаях они всё равно полагаются на него больше, чем на президента или суды, для решения национальных проблем и задач, отмечает агентство.

К тому же, по словам AP, сейчас потребность страны в функционирующем конгрессе становится всё более очевидной. Особенно в преддверии президентских выборов и на фоне конфликтов, бушующих на Украине и на Ближнем Востоке.

Между тем за прошедший сезон деятельность законодателей палаты представителей свелась к «свержению» спикера, наказанию собственных коллег и инициации расследования по импичменту Байдена. При этом они «едва справлялись с управленческими функциями», неоднократно создавая угрозу прекращения работы федерального правительства.

Сенат, «несмотря на склонность к умеренности», также не оказался застрахованным от нарушений в работе. В частности, законодатель от Алабамы Томми Тубервиль «вверг Пентагон в кризис», заблокировав повышение по службе сотен офицеров, и пошёл на уступки только перед уходом конгресса на каникулы.

Сенаторам также не удалось договориться о финансировании Украины, которое республиканцы увязывают с защитой американо-мексиканской границы. Их решение не изменил даже «личный визит Владимира Зеленского с просьбой о помощи», сетует агентство.

Тем временем Дональд Трамп продолжает влиять на происходящее в парламенте. «Крайне правое крыло» Республиканской партии, сочувствующее экс-президенту, пытается расширить контроль над палатой представителей по мере того, как их коллеги-центристы покидают парламент, обращает внимание Associated Press.