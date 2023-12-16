Экс-разведчик США: «русские победили» — НАТО не примет Украину, а помощь Запада висит на волоске

Россия добилась своих целей в украинском конфликте: Киев никогда не станет членом НАТО, а поддержка со стороны США сходит на нет, заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью Judging Freedom. При этом Запад до сих пор не понимает, что Путину не нужна вся Украина — ему нужны гарантии безопасности того, что она не превратится в базу НАТО. Однако, по словам бывшего разведчика, теперь этого никогда не случится.

Как вы думаете, проголосует ли палата представителей, контролируемая республиканцами с перевесом всего в несколько человек, за то, чтобы предоставить Джо Байдену 68 миллиардов долларов, которые он хочет отдать Зеленскому?

ТОНИ ШАФФЕР, экс-разведчик ВС США: Нет. Нет, не проголосует.

Даже если будет заключена какая-то сделка, например по охране нашей границы?

ТОНИ ШАФФЕР: Я не думаю, что администрация Байдена будет готова сделать то, чего хотят республиканцы в отношении безопасности границ. Это политическое уравнение, основанное на внутренней политике, а не на национальной безопасности. Администрация Байдена придерживается курса, который поощряет беспрепятственный и непрерывный поток нелегальных иммигрантов в страну в целях долгосрочных политических инвестиций. Иными словами, демократы считают, что таким образом они смогут создать постоянный низший класс, который вечно будет голосовать за них.

То, что вы говорите, не подлежит сомнению. Они не хотят этого признавать, но это действительно очевидно. Пожалуйста, продолжайте.

ТОНИ ШАФФЕР: И для меня это очевидно. И поэтому я совершенно согласен с целью республиканцев найти способ защитить границу. Я согласен с их целями, более того, я был советником некоторых из этих людей.

Наша граница охраняется. Вот только охраняют её мексиканские наркокартели, которые берут процент со всего, что проходит через границу. И я хоть и придерживаюсь в основном либертарианских взглядов, считаю, что сейчас пришло время рассмотреть вопрос о том, что мы должны предпринять с военной точки зрения на границе, чтобы остановить это. Потому что на данный момент министерство внутренней безопасности Майоркаса не хочет и не может сделать то, что необходимо, чтобы остановить это вторжение мигрантов.

Хорошо, вернёмся к Украине. Что будет делать Джо или что будет делать Зеленский, если он не получит 68 миллиардов от палаты представителей?

ТОНИ ШАФФЕР: У них есть два варианта, и это становится всё очевиднее. Они попытаются послать больше оружия. Дэниел Дэвис говорит об этом в своём подкасте, рассказывая о планах министерства обороны. Они начнут выбирать то, без чего мы в первое время сможем обойтись в отношении наших собственных запасов на военное время. Поэтому, я полагаю, они начнут отдавать некоторые необходимые нам самим вещи. Они уже так делали, но, думаю, в этом случае речь пойдёт о гораздо более крупных масштабах. Это первое, что они могут сделать, если не получат деньги.

А во-вторых, я думаю, они начнут тратить деньги из своих запасов. У правительства полно денег. Это одно из моих постоянных критических замечаний в адрес нашего федерального правительства. У федерального правительства есть кучи неподотчётных свободных средств, и, мне кажется, скоро мы увидим, как некоторые из них будут использованы. Правительство может спокойно поддерживать Украину ещё как минимум полгода без дополнительного финансирования со стороны конгресса.

Насколько безумно для НАТО даже рассматривать возможность начала многолетнего процесса принятия Украины в альянс?

ТОНИ ШАФФЕР: Два момента. Во-первых, этого никогда не произойдёт. Это просто невозможно. Путин прямо заявил, что он никогда не позволит Украине сделать это.

На сегодняшний день русские выиграли войну. Война выиграна. Вопрос лишь в том, что Владимир Путин намерен сделать, чтобы облегчить её окончание так, как он захочет. Так что если понадобится, от Украины не останется ничего, что могло бы вступить в НАТО, потому что Путин пойдёт до конца и просто заберёт всю территорию. Я не думаю, что ему нужна вся Украина. Кажется, он хочет Одессу — он сказал об этом в своей недавней речи — и ещё несколько территорий, но я не думаю, что он хочет завоевать всю Украину. Полагаю, он бы согласился на то, чтобы Украина стала буферным государством между Западом и Россией.

Люди склонны забывать, что русские имеют право голоса при определении границ. И у русских есть здоровая паранойя из-за предыдущих вторжений. Мы уже говорили об этом. Позвольте мне пройтись по списку: монголы, Османская империя, Швеция, Франция, Япония в 1905 — хотите верьте, хотите нет, а также интервенция США в 1918-м и Германия в 1941 году. Это всё вторжения в Россию. Так что у русских есть паранойя, которая влияет на их мышление и политику. Путин сказал, что не позволит НАТО продвигаться дальше на восток, — и я ему верю.

Дата выхода в эфир 16 декабря 2023 года.