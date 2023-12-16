WP: Орбан обещал не упустить возможность остановить вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не торопится препятствовать членам ЕС принимать решение о начале переговоров по вступлению Украины, так как у Будапешта будет ещё масса возможностей остановить этот процесс, передаёт The Washington Post. При этом Орбан назвал начало переговоров с Киевом «плохим решением» саммита Евросоюза.

В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в будущем у Будапешта будет множество возможностей прервать процесс принятия Киева в Европейский союз, если это будет необходимо, сообщает The Washington Post.

Орбан в течение нескольких недель отмечал, что не согласится на то, чтобы ЕС начал переговоры с Украиной о её возможном членстве. По его словам, подобное решение было бы катастрофическим, так как Киев не готов начать этот процесс. Однако в четверг в Брюсселе произошёл «драматический поворот»: Орбан покинул зал заседания при принятии решения. Это позволило оставшимся лидерам 26 стран единогласно одобрить начало переговоров о вступлении Украины.

В пятницу венгерский лидер заявил, что принял это решение после заверений коллег из других стран ЕС, что он «ничего не потеряет», не накладывая вето, так как в будущем у него ещё будет возможность заблокировать принятие Украины, если он решит, что интересы Венгрии находятся под угрозой.

«Решающий аргумент был в том, что Венгрия при этом ничего не теряет с учётом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский, — заявил политик. — Я ясно дал понять, что мы ни секунды не будем колебаться, если за финансовые и экономические последствия этого плохого решения будут платить венгры. Платить должен тот, кто принял это решение. При необходимости мы ударим по тормозам».

Решение лидеров ЕС продвигаться в вопросе членства Украины — в процессе, который может занять много лет, — в Киеве встретили с ликованием. Владимир Зеленский счёл его «победой для Украины, победой для всей Европы».

Впрочем, отмечает The Washington Post, результаты саммита были неоднозначными, так как Венгрия заблокировала пакет финансовой помощи в размере €50 млрд, в котором отчаянно нуждается Украина, чтобы продолжать свои военные усилия. Это стало серьёзным ударом по Зеленскому после того, как на этой неделе ему не удалось убедить конгресс США одобрить выделение дополнительного $61 млрд в качестве военной помощи.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС вновь соберутся в январе, чтобы попытаться выйти из тупика.

Однако Орбан не впервые срывает планы ЕС по предоставлению финансирования Украине. Венгерский премьер выступает за немедленное прекращение боевых действий и настаивает на мирных переговорах между Москвой и Киевом.

В пятницу он обвинил своих партнёров по ЕС в стремлении продлить конфликт и заявил, что предоставление большего количества денег Киеву является «непосредственным нарушением интересов» Будапешта. «Ситуация на Украине плохая, поэтому больше не следует направлять деньги на войну. Войну нужно остановить, должно быть прекращение огня и мирные переговоры. Вместо этого они хотят давать деньги на продолжение войны», — приводит издание слова Орбана.