Ударом по Украине назвал Bloomberg блокировку в ЕС многомиллиардной помощи Киеву
Физически Владимир Путин вчера был в Москве, но его незримое присутствие ощущалось на саммите ЕС в Брюсселе, сообщает новостное агентство Bloomberg. «Дружественный Кремлю премьер-министр Венгрии» не стал препятствовать началу переговоров между ЕС и Украиной, но «выполнил свою угрозу» и заблокировал выделение €50 млрд.
Издание считает, что это «равносильно победе Путина», так как Зеленский вернулся из США «с пустыми руками, без 61 миллиарда долларов». Также саммит ЕС показал, что Украину не ждёт ничего хорошего: союз «приближается к пределу своей способности стать геополитическим игроком», потому что из-за внутренних правил «любой член блока может держать его в заложниках».
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