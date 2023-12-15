Ударом по Украине назвал Bloomberg блокировку в ЕС многомиллиардной помощи Киеву

Новости из Брюсселя стали, с одной стороны, символическим успехом Украины, так как ЕС начал процесс переговоров о её приёме в блок. С другой стороны, они также «равносильны победе Путина», — пишет Bloomberg, так как Орбан «выполнил свою угрозу» и заблокировал выделение €50 млрд. Киев острее нуждается в деньгах, чем в символических жестах, считает агентство. Кроме того, Орбан продемонстрировал успех своей тактики шантажа, и с учётом усиления евроскептиков Украину на пути в ЕС ожидают годы споров с ними.

Физически Владимир Путин вчера был в Москве, но его незримое присутствие ощущалось на саммите ЕС в Брюсселе, сообщает новостное агентство Bloomberg. «Дружественный Кремлю премьер-министр Венгрии» не стал препятствовать началу переговоров между ЕС и Украиной, но «выполнил свою угрозу» и заблокировал выделение €50 млрд.

Издание считает, что это «равносильно победе Путина», так как Зеленский вернулся из США «с пустыми руками, без 61 миллиарда долларов». Также саммит ЕС показал, что Украину не ждёт ничего хорошего: союз «приближается к пределу своей способности стать геополитическим игроком», потому что из-за внутренних правил «любой член блока может держать его в заложниках».

Достижения Киева носят таким образом скорее «символический характер», на практике её ждут «долгие годы споров, прежде чем членство станет реальностью». Кроме того, поведение Орбана продемонстрировало ловушку, в которую загнал себя блок стран. С каждым расширением ЕС «процесс принятия решений будет более запутанным и открытым для переменчивых настроений отдельных лидеров».

Виктор Орбан показал слабость союза, и с учётом того, «что на недавних выборах в Словакии и Нидерландах победили скептики в отношении защиты Украины, а также рост числа дружественных Путину ультраправых», Украину ждёт раз за разом повторение ситуации тупика на переговорах.