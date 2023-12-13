Das Erste: единство и принципы ЕС трещат по швам из-за нежелания Венгрии помогать Украине

В преддверии саммита ЕС, который начнётся в четверг, внимание европейцев снова приковано к Виктору Орбану, сообщает Das Erste. В Брюсселе уже поговаривают, что Еврокомиссия близка к тому, чтобы освободить около €10 млрд для Венгрии, чтобы помочь Украине. В качестве «плана Б» желающие могли бы организовать поддержку вне европейского бюджета — без Венгрии, но это стало бы сигналом о разрушении европейского единства на фоне возрастающей усталости ЕС от помощи Киеву.

К сожалению многих в Европе, Виктор Орбан стал центральной фигурой перед предстоящим саммитом ЕС, отмечает Das Erste. «Он создал зловещий, даже по его меркам угрожающий фон и пригрозил поставить несколько серьёзных препятствий на пути Украины на саммите ЕС в четверг», — подчёркивает немецкий телеканал.

Однако многие в Брюсселе задаются вопросом: как далеко Орбан действительно готов зайти? Может быть, он просто пытается усилить давление в пользу собственной казны? Как бы то ни было, всё внимание в ЕС сейчас направлено на Орбана.

Его первая угроза: Венгрия не хочет принимать запланированную на данный момент повестку дня саммита и в двух письмах уведомила об этом ответственного председателя Совета Шарля Мишеля.

На саммите глав государств и правительств планировалось принять решение об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС. По общему мнению, это всё ещё долгий и трудный путь к членству. Однако 26 европейских стран хотят сделать этот довольно символический политический шаг — Венгрия, напротив, не хочет. А в Совете ЕС ничто не работает без единогласия.

Венгрия говорит нет и другому проекту: ЕС хочет совместно предоставить Украине ещё €50 млрд в ближайшие годы. Для этого в бюджет ЕС должны быть внесены изменения. И это тоже требует единогласия.

В качестве плана Б желающие стороны могли бы организовать финансовую поддержку Украины вне бюджета. Без Венгрии, если потребуется. Но какой сигнал это подаст?

Определённая усталость ЕС от поддержки Украины заметна больше, чем раньше. «Я надеюсь, что европейское единство не разрушится, потому что сейчас не время ослаблять нашу поддержку Украины», — заявил верховный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель.

Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы, был явно возмущён угрозами блокирования решений ЕС в Брюсселе. По его мнению, если Венгрия добьётся своего, для ЕС могут наступить «тёмные времена».

В дни и часы, предшествующие саммиту, многие в европейском квартале в Брюсселе, а также в столицах ЕС ломают голову над тем, чего именно Орбан хочет добиться своей объявленной блокадой.

Британская газета The Guardian сообщает, что доверенные лица Орбана находятся в США на переговорах с республиканцами, и цитирует дипломатический источник, близкий к венгерскому посольству: «Орбан уверен, что помощь Украине не будет принята в конгрессе. Поэтому он также пытается заблокировать помощь ЕС».

Хочет ли он навредить Украине? Нет никаких сомнений в том, что Орбан, как и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, симпатизирует Путину и на встрече в Пекине в октябре дал понять главе Кремля, что Венгрия «никогда не хотела конфронтации с Россией».

Или Орбан просто пытается оказать максимальное давление, чтобы поднять цену своего согласия? На кону стоят большие деньги, многие миллиарды, которые Еврокомиссия заблокировала. На протяжении многих лет Венгрию обвиняли в подрыве фундаментальных ценностей ЕС и принципов верховенства права.

Теперь в Брюсселе поговаривают, что Еврокомиссия близка к тому, чтобы освободить около €10 млрд. Даже если бы не было никакой связи между этим процессом и угрозой заблокировать решения ЕС со стороны Орбана перед саммитом, близость по времени дала повод для спекуляций на эту тему. Об этом говорят даже те, кто не верит в подобный план.

Каталин Чех, либеральный евродепутат от Венгрии, в интервью брюссельской студии Das Erste заявила, что выделение средств ЕС вызовет «озабоченность по поводу приверженности Еврокомиссии соблюдению верховенства закона». Под давлением ЕС был достигнут определённый прогресс. Однако очевидно, что «в данный момент страна не соответствует минимальным стандартам».

Депутат Европарламента от зелёных Даниэль Фройнд также отвергает возможность выделения средств и вместо этого призывает к более жёстким мерам в отношении Венгрии. Он говорит о «возобновлении шантажа» со стороны Орбана. По его словам, ситуация сейчас «более конфронтационная, чем на предыдущих саммитах».

До того как главы 27 государств и правительств покинут здание саммита в пятницу, предстоит пройти ещё долгий путь. Будет ли достигнуто соглашение или произойдёт крупный провал в конце года?

Это не первый случай, когда Орбан внезапно прекращает сопротивление, не получив взамен ничего особенного. Пока он практически одинок в своей позиции, но обычно эта роль не доставляет венгру слишком много неудобств, заключает немецкий телеканал Das Erste.