Орбан: Украину нельзя принимать в ЕС, это смешно!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен: Украину нельзя принимать в ЕС, к этому не готовы ни Киев, ни сам Брюссель. В интервью Le Point он напоминает, что Украина — одна из самых коррумпированных стран мира, и никакой подготовительной работы, чтобы присоединение Украины принесло Европе пользу, пока проведено не было.

Европейскому союзу не стоит сейчас принимать Украину, говорит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Le Point: к этому не готова ни Украина, ни Европа. Венгрия граничит с Украиной, и поэтому лучше всех знает, что там на самом деле происходит. И Орбан утверждает, что отчёт Еврокомиссии о том, что Украина выполнила четыре предварительных условия для начала переговоров из семи — это неправда. «Украина, как известно, является одной из самых коррумпированных стран в мире. Это смешно! Мы не можем принять решение о начале переговорного процесса о вступлении».

Но не готова к принятию Украины и сама Европа. Орбан говорит французскому журналисту, что, например, Франции придётся ежегодно платить в общий союзный бюджет дополнительно более €3,5 млрд. Плюс, у Украины большая доля сельского хозяйства в экономике, и если принять её без реформы европейской системы поддержки сельского хозяйства, то фермеры остальных стран не выживут. «Последствия будут ужасны».

Подготовительной работы, чтобы Украина при вступлении принесла ЕС больше выгоды, чем издержек, проведено не было. «Давайте не будем повторять тех же ошибок, которые мы совершили с Турцией, — говорит Орбан. — Я за повышение уровня нашего сотрудничества, но это не означает членства. Если нам удастся жить вместе, приблизить Украину к Европе, через несколько лет мы посмотрим». При этом если украинцы в принципе хотят иметь контакты с Европой, они должны уважать права человека, верховенство закона и права меньшинств.

В Венгрии более двух третей жителей выступают против начала каких-либо переговоров о вступлении Украины. Парламент тоже категорически против, говорит Орбан. И он призывает другие страны Европы уважать право Венгрии иметь своё мнение.

Орбан заявил, что никогда не поддерживал никаких санкций, в том числе против России. «В европейской истории трудно найти хотя бы один пример, когда санкции действительно достигли желаемого результата. Очень редко они приносят пользу. Санкции по своей природе являются плохой политикой», — уверен Орбан. В случае с Россией он видит две проблемы. Во-первых, как разработка, так и реализация санкций неудачные, вплоть до того, что иногда они наносят больше вреда членам ЕС, чем России. Во-вторых, Европу обманывают. Он отмечает, что хотя Россия под санкциями, американцы удваивают закупки ядерного топлива. «Когда мы говорим о санкциях, другие страны, особенно США, избегают их и умудряются заключать выгодные сделки», — сетует Орбан.

«Россия принадлежит к другой форме цивилизации», — говорит он. Её нельзя сравнивать с Европой, для которой главная ценность — свобода. В России же главная не свобода, а сохранение единства огромной территории. «Ожидать, что Россия будет похожа на Европу, не стоит. Это невозможно. Исторически, политически, географически, традиционно это другая страна. Важный вопрос заключается в том, являются ли наши разногласия причиной, чтобы не сотрудничать. Мой ответ — нет. Хотя бы потому, что большая часть мира отличается от Европы».

«Следуя этой логике, в противном случае мы должны отказаться от сотрудничества с двумя третями земного шара. Это неразумно», — продолжает Орбан. У стран ЕС есть разногласия на тему того, какую политику вести в отношении России. Некоторые лидеры говорят, что нынешние действия ЕС рациональны, другие, наоборот, полагают, что они приведут к военному, финансовому и политическому краху Украины. Этой точки зрения придерживается и сам Орбан. Он призывает выработать запасной план и новую стратегию. «Мне бы не хотелось, чтобы мир вернулся к такой ситуации, когда вместо поиска взаимосвязей и сотрудничества по всему миру мы бы считали, что остальной мир против нас», — говорит он.

«Американцы считают, что существуют универсальные ценности, которые следует понимать одинаково во всём мире. Мне не нравится такой подход. Наш опыт другой. Существует культурная основа, и именно на этой основе люди могут решать, какие ценности и политические институты им подходят. Поэтому мы не можем требовать от жителей незападного мира вести себя, как мы, иметь те же институты, что и мы. Это американский универсалистский подход, который, на мой взгляд, не выдерживает критики и порождает множество конфликтов в мире. Поэтому нам не следует идти по этому пути». По его словам, европейцы лучше понимают культуру, своих партнёров.

По словам Орбана, во многих европейских странах дефицит демократии: политические элиты практически не меняются, голос народа не слышен и не уважается. Поэтому люди склонны обращаться к силам, не входящим в элиту: они надеются, что эти новые личности серьёзно отнесутся к мнению народа.

Орбан считает, что у его партии и родственных ему сил есть хорошие шансы на победу на общеевропейских выборах. «Европейский союз – это обещание мира и благополучия через более высокий уровень жизни. Теперь у нас нет ни мира, ни улучшения благосостояния». Поэтому, считает Орбан, пришло время для новых сил в политике.

Орбан высоко ценит НАТО, но отмечает, что, если американцы решат уйти, европейцы очень рискуют. Поэтому они должны взять ответственность за свою защиту на себя. «Европа должна быть в состоянии защитить себя своими силами. В противном случае мы всегда будем в тени американцев. Это реальность», — приводит Le Point слова Виктора Орбана.