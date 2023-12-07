Обозреватель Die Zeit: Виктор Орбан искренне считает, что Украине не место в ЕС

Венгерский премьер-министр потребовал от ЕС снять с повестки следующего саммита глав государств союза тему Украины. Немецкая Die Zeit полагает, что на этот раз речь может идти о нечто большем, чем о «вымогательстве» со стороны Виктора Орбана. Политик может действительно считать, что политика ЕС относительно Украины ошибочна и стране не место в ЕС.

Глава Венгрии Виктор Орбан имеет в ЕС репутацию игрока, который постоянно проверяет границы возможного, пытаясь зайти дальше допустимого. «Таким образом, Орбан меняет то, как европейцы говорят о вещах, как они на них смотрят и, прежде всего, во что они верят», — отдаёт должное его усилиям немецкая Die Zeit. Газета отмечает, что политик уже давно по политическим вопросам «боксирует выше своей весовой категории» — и поэтому уже «не просто игрок, он ещё и человек, который хочет изменить ЕС».

В своей стране он построил «нелиберальную демократию» и рассматривает её как самостоятельную политическую модель. На европейском уровне главным объектом критики для Орбана стала политика ЕС по отношению к Украине. Венгерский политик ставит под сомнение «господствующий консенсус» по поддержке «необходимости вступления Украины в ЕС». Так, в письме к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю премьер Венгрии Виктор Орбан потребовал убрать из повестки встречи глав стран ЕС тему Украины.

«Орбан не хочет говорить о 50 миллиардах или о вступлении Украины в ЕС», — сообщает Die Zeit о намерениях венгерского премьера. Газета напоминает, что Орбан «заботится о хороших отношениях с Владимиром Путиным и считает политику ЕС по Украине фундаментальной ошибкой». Из-за этого он настаивает на «стратегической дискуссии по расширению ЕС» и угрожает в обратном случае правом вето. Немецкая газета считает, что «Орбан может блокировать важнейший геополитический проект ЕС», из-за чего «Украина была бы серьёзно ослаблена на одном из самых сложных этапов с начала войны, а в Кремле, вероятно, будет празднование».

В Брюсселе задаются вопросом, насколько серьёзен в своих требованиях Орбан. Часть комментаторов подозревают, что новые требования — это не что иное, как попытка давления на Брюссель для разморозки 22 млрд субсидий. «Они не были выплачены, потому что в Венгрии Орбана есть конституционные недотатки», — напоминает немецкое издание, средства прекратили поступать в Венгрию с 2020 года. В таком случае ЕС имеет дело лишь с «Орбаном-вымогателем».

«Но также возможно, что Орбан сопротивляется по убеждению и считает, что настало время перейти в наступление», — полагает газета. Поводом для нового демарша венгерского политика могли стать изменения настроений в Европе и «свежие победы на выборах двух политиков, которые не поддерживают Украину и не хотят принимать её в союз»: Роберта Фицо в Словакии и Герта Вилдерса в Нидерландах. Орбан может рассчитывать на «усталость от войны» и «прийти к выводу, что сейчас настал момент похоронить политику ЕС в отношении Украины». В таком случае на встрече в Брюсселе появится «Орбан-идеолог».

Только реальная встреча покажет, с кем Брюсселю придётся иметь дело, с вымогателем или идеологом. Но «уже очевидно, что ЕС не сможет выступать перед Украиной как сплочённый геополитический игрок».