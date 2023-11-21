Der Tagesspiegel: у Венгрии достаточно причин блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии заблокировал начало переговоров с Киевом о вступлении в ЕС, заявив, что Украина находится на расстоянии «световых лет» от членства в Евросоюзе. У такой позиции Виктора Орбана есть несколько причин, начиная с отношения к венгерскому меньшинству на Украине и дружественных связей Венгрии с Россией и заканчивая стремлением получить от Брюсселя замороженные средства, поясняет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Недавно Еврокомиссия рекомендовала 27 странам — членам Евросоюза начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, однако уже через два дня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил по государственному радио, что он против начала переговоров с Киевом, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Это означает, что путь в ЕС для Украины заблокирован — ведь европейские столицы принимают решения о политике расширения единогласно.

«Украина пребывает не в том состоянии, чтобы вести переговоры о своих амбициях по вступлению в ЕС», — подчеркнул Орбан. По его словам, страна находится «на расстоянии световых лет» от членства в ЕС.

Заявления Орбана не должны были удивить тех, кто знаком с Восточной Европой. Ни одна страна ЕС не относится к Украине так враждебно, как Венгрия. Отношения между Киевом и Будапештом остаются холодными на протяжении многих лет.

Причиной тому является регион на крайнем западе Украины — Закарпатская область, которая граничит с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. До Будапешта от неё ближе, чем до Киева.

12,1% жителей Закарпатья — этнические венгры. В южной части области, граничащей с Венгрией, они составляют даже 80% населения. Почти половина населения прибрежного района — венгры, поэтому многие уличные указатели написаны только на венгерском языке. Всего на Украине проживает около 150 тыс. этнических венгров, которые превратились в объект геополитики, пишет Der Tagesspiegel.

Орбану не нравится, как относятся к венграм на Украине. В частности, речь идёт о законе о языке, который был принят в 2019 году. Его цель — укрепить украинский язык как государственный, чтобы потеснить русский. Однако, по мнению Будапешта, он также ограничивает права венгерского меньшинства.

Согласно закону, украинский язык должен стать единственным языком для государственных учреждений Украины, а также будет использоваться в первую очередь в частном секторе обслуживания (например, в магазинах и ресторанах).

Кроме того, в медийном ландшафте должен использоваться преимущественно украинский язык. Национальные газеты и журналы должны издаваться на украинском языке. Допускается издание на русском языке, но при этом должно печататься и украинское издание с таким же тиражом. Не менее 50% книг на полках книжных магазинов должно быть на украинском языке, а иностранные фильмы должны дублироваться на украинский язык. Если на культурном мероприятии выступающий говорит на русском языке, то обязательно должен быть перевод на украинский. Исключение составляют СМИ на языках национальных меньшинств, таких как венгерский, а также на всех официальных языках ЕС.

Также существует спор по поводу украинского закона об образовании от 2017 года, который до этого позволял меньшинствам посещать школу на родном языке вплоть до средней школы; теперь же с пятого класса обучение должно вестись на украинском.

Вопрос о гражданстве также вызвал дипломатический резонанс. Украина запретила двойное гражданство — в том числе и для того, чтобы уменьшить влияние России. Будапешт же старательно распространял венгерские паспорта в своём консульстве в Закарпатье. В итоге Украина разработала закон, запрещающий гражданам с двойным гражданством занимать государственные должности, вести политическую деятельность и иметь доступ к государственной тайне.

Когда в феврале 2022 года началась российская военная спецоперация на Украине, Венгрия осудила это лишь вполголоса, неохотно присоединилась к санкциям ЕС против России и договорилась об исключениях. Она запретила поставлять оружие на Украину через венгерскую территорию и сама не поставляла никакого оружия. «В интересах венгерского народа, чтобы Венгрия не участвовала в этой войне», — заявил Орбан вскоре после начала конфликта.

По мнению главы брюссельского офиса аналитического центра Globsec Роланда Фройденштайна, дружественная России позиция Венгрии по отношению к Украине вполне объяснима. «Орбан верит, что Россия так или иначе выиграет войну и что с Западом в его нынешнем виде покончено. Он хочет быть на стороне победителей в системном соревновании XXI века — для него это не либеральные демократии, как Украина, а диктатуры, как Россия и Китай», — утверждает политолог.

Однако главной заботой Орбана сейчас является выделение средств ЕС на общую сумму €22 млрд, которые Брюссель заморозил в ходе спора о верховенстве закона. «Для этого Орбан даже создал второй фронт: венгерский парламент всё ещё не одобрил вступление Швеции в НАТО. За закрытыми дверями венгерские политики явно говорят, что парламент скажет да только тогда, когда ЕС выделит средства», — поясняет Фройденштайн.

Европейский политик Даниэль Фройнд также считает, что речь идёт в основном о средствах ЕС. «Постоянные ссылки на венгерское меньшинство на Украине — это, конечно, просто дешёвая отговорка Будапешта. Совершенно ясно, что венгерское меньшинство было бы лучше всего защищено, если бы Украина была членом ЕС и если бы война, наконец, закончилась», — считает эксперт зелёных по Венгрии в парламенте ЕС. На самом деле защита меньшинств является одним из критериев, которым должна соответствовать страна, желающая стать членом ЕС.

Орбан спекулирует по принципу «вето за деньги», отмечает Фройнд в связи с декабрьским саммитом ЕС, на котором должно быть принято решение о начале переговоров по вступлению в ЕС Украины. «Нельзя допустить, чтобы это сошло ему с рук», — требует он, указывая на то, что у ЕС остаëтся множество вариантов действий: Еврокомиссия может заморозить все средства, выделяемые Венгрии, страны-члены могут лишить Орбана председательства в Совете в следующем году, а процедура по статье 7 против Будапешта может быть поставлена на голосование — «и, возможно, Венгрия лишится права голоса в ЕС», полагает эксперт по ЕС и Венгрии аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Андреас Бок.

Фройденштайн, напротив, опасается, что расчёты Орбана оправдаются: «Я думаю, что по крайней мере часть замороженных средств будет выплачена, хотя бы потому, что Брюссель хочет расположить к себе новое польское правительство». Польские средства также удерживаются из-за разбирательств по поводу верховенства закона. «Несмотря на добрую волю, вероятный новый премьер-министр Дональд Туск не сможет сразу же отменить все проблемные судебные реформы своих предшественников. Однако если Польша получит средства, то вполне логично, что часть замороженных миллиардов достанется и Венгрии».

Однако венгерский премьер-министр уже заявил, что не откажется от блокады даже в случае поступления средств из ЕС. «Орбан блефует уже не в первый раз», — говорит в этой связи евродепутат Фройнд.

Однако, по мнению Андреаса Бока, это может быть и манёвром, направленным на укрепление переговорной позиции Венгрии в споре с Киевом. Венгрия может потребовать от ЕС значительно усилить давление на Украину с целью изменения законодательной базы в отношении языков меньшинств.

Это связано с тем, что Венгрия официально дала понять, что будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС до тех пор, пока действует закон о языках. ЕС должен активно пытаться разрешить этот конфликт по поводу прав меньшинств между Венгрией и Украиной и поддержать дипломатический процесс и компромисс между двумя странами, заключает Der Tagesspiegel.