N-TV: к недовольству ЕС — Россия и Венгрия договорились о расширении АЭС «Пакш»

Россия и Венгрия завершили всю бумажную работу и приступили к практической стадии расширения атомной электростанции «Пакш», сообщает N-TV. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Планируется заменить два старых блока из четырёх на новые, которые поставит концерн «Росатом». Также Москва предоставит топливные стержни, и она уже выделила кредит в размере €10 млрд на погашение 80% стоимости строительных работ.

Венгрия и российский концерн «Росатом» согласовали график расширения атомной электростанции «Пакш», сообщает N-TV. «Теперь можно с уверенностью говорить, что оба новых блока будут подключены к электросети в начале 2030-х годов», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Под соответствующими договорённостями подписался глава «Росатома» Алексей Лихачёв во время своего визита на АЭС.

Новыми блоками заменят два из четырёх работавших до этого реакторов, покрывающих чуть больше половины всей потребности Венгрии в электроэнергии, продолжает немецкое издание. О расширении станции венгерский премьер-министр Виктор Орбан договорился с главой Кремля Владимиром Путиным ещё в 2014 году. «Росатом» поставит реакторы и топливные стержни. К тому же Москва предоставила кредит на €10 млрд, который покроет больше 80% стоимости строительных работ. План не изменился и после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года.

Но его реализация проходила не так быстро, как изначально предполагалось, отмечает N-TV. Венгерское ведомство по атомной энергии выдало разрешение на строительство только в позапрошлом году. «В вопросе расширения АЭС «Пакш» речь идёт теперь не о бумажной работе, а о настоящих строительных работах», — подчеркнул Сийярто. Москва же, в свою очередь, пообещала задействовать свои «лучшие силы».

В ЕС сотрудничество Венгрии и России постоянно критикуют. Брюсселю не нравится и то, что Будапешт продолжает закупать у Кремля природный газ и нефть. Украина, в свою очередь, уже не раз требовала ввести санкции против российской атомной энергетики.