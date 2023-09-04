Le Grand Continent: Россия остаётся главным мировым игроком в ядерной энергетике

Как показывает статистика, Россия по-прежнему остаётся одним из главных поставщиков урана в Европейском союзе и США, пишет Le Grand Continent. Причём если оценивать отдельные этапы, то «Росатом» выполняет 40% мирового объёма по конверсии урана для использования на АЭС. Поэтому при такой зависимости вряд ли западные страны решатся ввести против него санкции.

Данные Управления энергетической информации США показывают, что после окончания холодной войны Штаты импортируют всё больше урана, чем производят сами, пишет Le Grand Continent. Так, в 2022 году США произвели всего 0,2 млн фунтов оксида урана, тогда как на атомные электростанции страны было поставлено 4,4 млн фунтов.

Больше половины урана на американские АЭС поступает из Казахстана и Канады. Но третьим по величине поставщиком остаётся Россия.

В Евросоюзе на долю России в прошлом году пришлось 16,89% импорта урана — в итоге она стала четвёртым по величине поставщиком. Впрочем, в 2021 году она занимала третье место: тогда из России поступало 19,7% импортируемого ЕС урана.

При этом запасы урана в западных странах довольно велики: 44% его запасов находится в странах ОЭСР, 22% — в странах — членах БРИКС и 34% — в остальном мире. Так что риски, связанные с безопасностью поставок, в случае урана не так велики, отмечает автор статьи, как с углеводородами, которые БРИКС после расширения будет контролировать на 51%.

Как бы то ни было, автор статьи делает вывод, что Россия остаётся главным мировым игроком в ядерной энергетике. Он отмечает ту роль, которую «Росатом» играет во всей цепочке поставок: от добычи урана до его обогащения.

В 2020 году на долю России приходилось почти половина мировых действующих мощностей по обогащению урана, и, по данным Всемирной ядерной ассоциации, ожидается, что она останется основным игроком как минимум до 2030 года. «Росатом» также доминирует на этапе конверсии урана, выполнив в 2020 году 40% мирового объёма этой услуги. При этом автор статьи отмечает, что у некоторых из западных конверсионных предприятий вполне можно было бы повысить эффективность работы.

Доходы «Росатома», связанные с продажей урана и ядерных технологий, увеличились в 2022 году более чем на 20%, при этом на европейский и американский рынок пришлось 12,5% доходов «Росатома» из зарубежных стран. Оттого Le Grand Continent отмечает, что вряд ли европейские страны станут вводить санкции против «Росатома», учитывая их зависимость от России в вопросах обслуживания и эксплуатации их атомных реакторов.