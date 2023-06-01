Эпоха ядерных рисков — редакция Washington Post призывает Вашингтон пойти на переговоры с Россией

«Мир сползает в новую эпоху ядерных рисков, в которой просчёт или случайность могут привести к катастрофе», — пишет в своей редакционной статье The Washington Post. Сводится на нет всё то, чего ядерные державы достигли в 1990-х годах через контроль над вооружениями и нераспространением ядерного оружия.

В частности, Минск и Москва подписали официальное соглашение, открывающее России путь к размещению тактического ядерного оружия на белорусской территории. Неизвестно, когда это точно произойдёт, но Путин заявил, что к 1 июля всё будет готово. У Штатов, в свою очередь, около 100 единиц тактического ядерного оружия на шести базах в пяти странах НАТО, отмечают авторы статьи.

Тридцать лет назад Белоруссия присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, напоминает издание, и передала России унаследованное от Советского Союза тактическое ядерное оружие. Нынешние события обращают эту тенденцию вспять. «Если Россия разместит тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, это может привести Белоруссию к ядерному конфликту как в качестве стартовой площадки, так и в качестве возможной цели для ответного удара», — пишут авторы статьи.

Ядерная опасность растёт и в других регионах. Так, например, в Белгороде произошло нападение, о котором пока мало информации. Но известно, что в Белгороде находится хранилище части российских тактических ядерных вооружений. Поэтому у западных наблюдателей этот эпизод вызывает тревогу, отмечает автор статьи.

22 мая на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе, в седьмой раз произошла потеря мощности, и глава Международного агентства по атомной энергии предупредил, что станция «чрезвычайно уязвима». Шесть реакторов станции остановлены, но их охлаждение зависит от бесперебойного энергоснабжения.

Помимо всего прочего, сейчас распадаются договоры о контроле над ядерными вооружениями, которые так способствовали уменьшению опасности в конце холодной войны. Из Договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года, который в своё время впервые ликвидировал целый класс ракет с ядерными боеголовками, вышли США. А в феврале уже Путин объявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических ядерных вооружениях, которое было последним действующим крупным соглашением между США и Россией. Тем временем Китай стремительно наращивает свой ядерный арсенал — при этом он отказывается вступать в переговоры. В результате гонка вооружений становится трёхсторонней.

Ядерная опасность казалась отдалённой с тех пор, как закончилась холодная война. Но с ростом международной напряжённости вместе с ядерными арсеналами возрастает соответствующий риск катастрофы из-за ошибки или недоразумения. И, по мнению автора статьи, Штатам нужно стараться свести к минимуму такую вероятность. Редколлегия The Washington Post настаивает, что Западу следует запланировать возобновление переговоров с Россией после окончания конфликта на Украине и найти способы привлечь Китай за стол переговоров. «И важно, чтобы все, в том числе Россия и США, избегали самоуспокоенности и беспечности», — делают вывод журналисты.