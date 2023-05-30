«Дальше откладывать некуда»: Польша призывает ЕС незамедлительно ввести санкции в отношении Минска

Пострпред Польши при ЕС Анджей Садось уверен, что антироссийские санкции ЕС лишены рационального смысла, если их не подкрепить ограничениями в отношении Белоруссии. Об этом он заявил в Брюсселе и одновременно подчеркнул, что необходимо срочно менять настоящее положение дел — то есть заполнить этот «пробел» в санкционной системе ЕС, чему сопротивляется группа стран ЕС, сообщает Polskie Radio.

На встрече министров по европейским делам государств-членов постпред Польши при ЕС Анджей Садось призвал Европейский союз незамедлительно ввести санкции против Белоруссии, сообщила корреспондент Polskie Radio в Брюсселе Беата Пломецкая.



«Мы держали в курсе продолжающихся атак на нашу границу, в том числе c гнусным использованием несовершеннолетних, детей. Мы сообщали о причастности производителя калийных удобрений «Беларуськалий» к системе, в рамках которой в Белоруссии создают лагеря для незаконно депортированных украинских детей», — сообщил польский постпред. Одновременно он напомнил о решении Москвы разместить на территории Белоруссии ядерное оружие.

В ходе заседания он передал своим коллегам информацию о том, что Польша ввела ограничения в отношении Белоруссии. Санкции затронут 365 представителей белорусского режима, а также белорусских и российских компаний и учреждений. Более того, будет введён запрет на пересечение границы белорусским и российским грузовикам.

Корреспондент Polskie Radio узнала у Садося, существует ли шанс согласования белорусских санкций вместе с 11-м пакетом ограничений в отношении России, который вскоре должен быть принят. Постпред уверен, что больше медлить нельзя. «Я думаю, что ситуация на данный момент настолько комплексная и напряжённая, что все видят — с председательством Швеции и во главе с Еврокомиссией, — что мы не можем больше сохранять такое положение дел, то есть не вводить санкции в отношении Белоруссии — она самый большой пробел в ​​нашей санкционной системе. Без ограничений в отношении Белоруссии антироссийские санкции лишены рационального смысла», — подчеркнул посол Польши в ЕС.

Polskie Radio напоминает, что введение санкций в отношении Минска блокирует группа государств во главе с Португалией, которая, более того, требует смягчения уже ранее введённых ограничений, особенно в отношении ряда производителей калийных удобрений. Своё согласие на это решительным образом не хотят дать ни Польша, ни Литва.

Постпред Литвы в ЕС сказал в субботу корреспонденту Polskie Radio, что смягчение антибелорусских санкций стало бы ошибкой и было бы неправильным с моральной точки зрения.

Ведь в таком случае Лукашенко мог бы вернуть себе выручку от экспорта калийных удобрений, которые отвечают за 4% экспорта страны. «ВВП Белоруссии — главный источник финансирования режима Лукашенко», — напомнил литовский постпред Арнольдас Пранцявичюс.