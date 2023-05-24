Polsat News: не проспать момент — польский генерал предупреддил о возможном «белорусском восстании»

В случае успеха украинского контрнаступления вооруженные белорусы, входящие в состав военного потенциала украинской армии, не сложат оружие, а пойдут против Лукашенко, уверен польский генерал Вальдемар Скшипчак. В интервью Polsat News он призвал оказать им помощь по аналогии с европейской поддержкой Украины.

«В случае успеха украинского контрнаступления те вооруженные белорусы, которые входят в состав военного потенциала украинской армии, не сложат оружие… Они пойдут на Белоруссию. Я надеюсь, что это приведёт к восстанию в Белоруссии, и Лукашенко этого боится», — предположил бывший командующий сухопутными войсками польский генерал Вальдемар Скшипчак.





«Давайте готовиться к восстанию в Белоруссии, потому что оно случится. Главное же заключается в том, чтобы мы не проспали этот момент», — призвал военный. По его словам, передаёт Polsat News, надо быть готовыми оказать поддержку тем частям, которые решатся проводить операцию, направленную против Лукашенко. «У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам», — констатировал он.

У польского генерала нет сомнений в том, что белорусский народ поддержит их и с энтузиазмом выступит против Лукашенко, у которого, в свою очередь, больше не имеется военных возможностей предотвратить такого рода восстание. Более того, на помощь России ему тоже особо не придётся рассчитывать, потому что к этому времени у неё будут свои проблемы. Скшипчак также предупредил, что в случае восстания неизбежно нахлынет поток белорусов в сторону Польши и польским властям следует к нему заранее подготовиться.

В интервью Polsat News военный также подчеркнул, что в настоящий момент Украина достигла готовности к контрнаступлению, ведь военная техника непрерывно поступает в Киев, тем самым увеличивая возможности украинской армии на двух направлениях. Он также упомянул истребители F-16, потому что наземное контрнаступление должно сопровождаться поддержкой с воздуха. Скшипчак напомнил, что украинские лётчики уже давно обучаются управлять этими истребителями. «Пожалуйста, обратите внимание на один момент. Всё то, что происходит с поставками техники на Украину, на протяжении какого-то времени остаётся загадкой, а потом мы узнаём, что она уже есть на Украине», — отметил он.

По оценкам генерала, украинское контрнаступление должно завершиться за несколько недель до июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Следовательно, оно должно начаться в любой момент, ведь успех нужен не только украинцам — его ждут все.