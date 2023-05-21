«Никакого конфликта с Россией не будет»: польский министр уверен, что НАТО этого не допустит

Несмотря на то что, будучи страной восточного фланга НАТО, Польша подвержена различным видам гибридных атак, она находится в состоянии мира, и никакой конфликт с Россией сегодня ей не грозит, уверен глава Бюро международной политики управления президента Польши Марчин Пшидач. В беседе с Polskie Radio он объяснил, что при помощи политики сдерживания надо добиться такого состояния, чтобы «никому и в голову не пришло», что можно напасть на страну НАТО.

Многие проблемы, связанные с защитой польского неба в целом в последние годы, следуют из многолетней халатности, ведь только в начале 2016 года начался процесс серьёзного строительства систем ПРО и ПВО. «Во времена правления Дональда Туска, по сути, в этом вопросе мало что было сделано», — сказал Polskie Radio глава Бюро международной политики управления президента Польши Марчин Пшидач.

«Прежде всего, необходимо усовершенствовать процедуры и адаптировать их к текущим вызовам. К востоку от наших границ мы имеем дело с ситуацией, с которой нам не приходилось сталкиваться в последние десятилетия. Польша находится в состоянии мира, и дай Бог, чтобы она была в мире как можно дольше…» — рассказал польский чиновник о планах на будущее.

В беседе Пшидач также отметил, что недавнее заседание Бюро национальной безопасности было в основном посвящено подготовке к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе. «Будучи страной восточного фланга НАТО, мы более подвержены различным видам деятельности, в том числе гибридным, ниже уровня 5-й или 4-й статьи, следовательно, нам должны оказывать большую поддержку, и мы уже получаем эту поддержку. Разговор президента с генеральным секретарём НАТО затрагивал эту тему», — подчеркнул министр. «Госпожа редактор, не будет никакого конфликта с Россией… НАТО — это мощный союзник, и он действует по принципу сдерживания. Давайте будем точными», — разъяснил он.

Глава Бюро международной политики обратил внимание на то, что в рамках политики сдерживания и обороны НАТО планы обороны постоянно находятся в стадии подготовки и адаптации. «…но это происходит именно с целью того, чтобы показать силу и подготовку, чтобы, как говорит президент, никому и в голову не пришло, что можно напасть на страну НАТО. Об этом пойдёт речь на саммите в Вильнюсе. И о том, как укрепить восточный фланг, в том числе Польшу, и также будет иметь место дискуссия о том, как воплотить в реальность процесс расширения НАТО», — рассказал он. Одновременно Пшидач подчеркнул, что Польша — одна из тех стран, которые решительным образом поддерживают членство Украины в НАТО.