Rzeczpospolita: украинский кризис подтолкнул НАТО к переосмыслению своей оборонной стратегии

На протяжении многих лет НАТО не замечало существенной угрозы со стороны постсоветской России, ведь альянс был активно вовлечён в войну в Афганистане и Ираке, пишет Rzeczpospolita. Однако после присоединения Крыма к России в 2014 году и начала украинского конфликта ситуация изменилась кардинальным образом, и альянс вынужден корректировать свои оборонные планы с учётом нынешней ситуации.

Во время июльского саммита в Вильнюсе лидеры стран НАТО должны одобрить тысячи страниц секретных военных планов, которые впервые со времён холодной войны будут подробно рассказывать о том, каким образом альянсу следует прореагировать в случае российской атаки, пишет Rzeczpospolita.



«Это решение означает глубокие перемены — на протяжении десятилетий НАТО не видело необходимости в разработке масштабных оборонных планов, потому что альянс проводил меньшие войны в Афганистане и Ираке и был убеждён в том, что постсоветская Россия уже больше не представляет собой существенной угрозы», — объясняет польское издание.

Оно обращает внимание на то, что в связи с продолжающимся уже более года украинским конфликтом — самым кровопролитным в Европе начиная с 1945 года — альянс изменил свой подход. Теперь он намерен построить заблаговременно все планы, задолго до начала возможного конфликта с равноправным противником, таким как Россия.

«Фундаментальное различие между кризисным управлением и коллективной обороной заключается в следующем: это не мы, а наш противник, устанавливает временные рамки», — заявил один из самых высокопоставленных представителей НАТО адмирал Роб Бауэр. «Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может начаться в любой момент», — предупредил он.

В свою очередь, глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал о совершенно секретных документах, которые, как и в период холодной войны, будут назначать определённые войска для защиты конкретных регионов. «…НАТО также предоставит рекомендации странам о том, как модернизировать свои силы и материально-техническое обеспечение. Союзники будут точно знать, какие силы и средства необходимы, в том числе где, что и как развернуть», — заявил он

Rzeczpospolita объясняет, что это официально инициирует процесс, запущенный странами после присоединения Россией Крыма в 2014 году, который побудил их к размещению боевых подразделений на восточном фланге альянса. «И хотя многие элементы напоминают военную структуру НАТО, существующую до 1990 года, определённые ключевые факторы изменились для альянса, который с тех пор расширился примерно на 1000 километров на восток и число членов которого выросло до 31 государства», — отмечает издание.

Присоединение Финляндии к альянсу, которое произошло в прошлом месяце, удвоило границу НАТО с Россией примерно до 2500 км. Следовательно, новая реальность потребовала более гибкого подхода к размещению войск в сравнении с прошлым, когда Германия рассматривалась в качестве основного поля боя. Большой задачей станет и улучшение боевой готовности, уже в 2022 году НАТО дало своё согласие на приведение в состояние повышенной боевой готовности 300 тыс. военнослужащих по сравнению с 40 тыс. ранее.

Издание обращает внимание на то, что украинский конфликт обнажил несовершенство альянса в плане производства достаточного количества вооружений и боеприпасов. НАТО было не в состоянии удовлетворить потребности Киева.

Более того, альянсу следует также поработать в направлении модернизации логистики, необходимой для быстрого перемещения войск по железной дороге или автомобильным трассам. «Представители НАТО оценивают, что для полной реализации планов потребуется несколько лет, одновременно подчёркивая, что альянс в состоянии уже сейчас вступить в бой, если возникнет такая необходимость», — резюмирует Rzeczpospolita.