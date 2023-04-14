Глава МИД Польши: мы будем активно выступать за выход из Основополагающего акта Россия — НАТО

Североатлантический альянс поступил крайне опрометчиво, подписав с Россией в 1997 году Основополагающий акт, в котором обязался не размещать существенных сил в новых странах-членах, сожалеет глава МИД Польши Збигнев Рау. Министр призывает НАТО — наиболее эффективный инструмент защиты мира в Европе — больше не соблюдать положения документа «в одностороннем порядке», пишет Polskie Radio.

Сегодня глава МИД Польши Збигнев Рау рассказал в сейме о задачах внешней политики страны на 2023 год. В своей речи он подчеркнул фундаментальное значение членства Польши в ООН, НАТО, ЕС и других формах сотрудничества в регионе, сообщает Polskie Radio.

По словам министра, сегодня НАТО выступает в качестве наиболее эффективного инструмента защиты мира в Европе. Постоянный процесс расширения альянса — в последнее время за счёт Финляндии и Швеции — лишь свидетельствует об этом. И хотя в случае со Швецией этот процесс ещё продолжается, Польша со своей стороны прилагает всевозможные усилия, чтобы убедить своих союзников в лице Турции и Венгрии ратифицировать соглашения о вступлении Швеции в НАТО без промедления.

Збигнев Рау обратил внимание на то, что ключевой форум для сотрудничества Польши с США, Великобританией и Францией, обладающими ядерным оружием, — это Североатлантический альянс. Одновременно он добавил, что географическое расположение Польши на восточном фланге НАТО возлагает на неё дополнительные обязательства, такие как сохранение оборонного потенциала на достаточно высоком уровне. «Манера, в которой Украина противостоит превосходящим силам противника, вдохновляет. Уважение вызывает то, что украинская нация отражает последовательные атаки России на города, гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Наши украинские соседи, на которых никто из сильных мира сего не делал ставки и которым отказывали в помощи в ожидании их скорого и неизбежного поражения, героически продолжают оказывать сопротивление», — подчеркнул польский министр.

По его оценкам, в рамках НАТО Польша выступает надёжным союзником, который видит необходимость укрепления трансатлантических отношений, увеличения расходов на оборону и совместного создания положений стратегических документов Североатлантического альянса. Ещё до саммита НАТО, который пройдёт в июле в Вильнюсе, Варшава намерена утвердить новую модель сил альянса, которая обеспечит возможность защищать территорию НАТО с первого дня агрессии. «После решений, принятых НАТО в ответ на российскую агрессию на Украине, вероятность такой миссии ещё больше возросла. Так произошло ещё и потому, что благодаря зонтику НАТО готовность союзников оказать поддержку Украине выше, и тем самым риск эскалации конфликта Россией на территории стран альянса снижается», — объяснил он.

Глава польского МИД ясно заявил, что ни Североатлантический альянс, ни отдельные страны не должны чувствовать себя каким-то образом ограниченными Основополагающим актом Россия — НАТО 1997 года в ходе принятия решений о размещении войск. По его словам, именно Россия нарушила важнейшие обязательства, содержащиеся в этом документе. «Соблюдение в одностороннем порядке ограничений на размещение боевых сил альянса на его восточном фланге будет воспринято как слабость и стимул к дальнейшей агрессии, тем самым возникнет угроза безопасности НАТО», — добавил глава польской дипломатии.

Он считает, что давать России в 1997 году основания для предъявления требований к НАТО, направленных на ограничение численности и потенциала сил альянса на территориях новых стран-членов было весьма глупо. Он уверен, что если бы не эта опрометчивость и «одностороннее выполнение обязательств», то, возможно, дело не дошло бы до событий 2014 года и присоединения Крыма*, ведь Москва по-прежнему руководствовалась логикой сфер влияния в отношениях России с демократическим миром. Это убеждение также побудило Россию в декабре 2021 года предъявить Североатлантическому альянсу ультиматум и потребовать вывода войск НАТО из стран восточного фланга альянса, в том числе и из Польши. Отказ от ультиматума вылился впоследствии в украинский конфликт. «Эта ситуация однозначно доказывает, что Россия воспринимает своих соседей как одно целое, то есть, подвергая атаке Украину, угрожает Балтийским странам, Финляндии, Швеции, Румынии и Польше», — перечислил Рау.

«По этой причине мы окажем своё содействие выходу из декларации Россия — НАТО 1997 года. Если Россия снова начнёт соблюдать международное право, то нам всё равно понадобится новое соглашение», — разъяснил он. Более того, Польша будет проводить политику открытых дверей и поддерживать Украину в её стремлениях стать членом НАТО. Рау также напомнил о значении укрепления сотрудничества между НАТО и ЕС.

«Российская агрессия против Украины, с одной стороны, подтвердила принципиальную роль военного присутствия США во имя безопасности и стабильности на нашем континенте, а с другой — указала на принципиальную слабость концепции так называемой стратегической автономии, которая считается противовесом трансатлантическому измерению нашей геополитики», — резюмировал он.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).