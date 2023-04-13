Focus: НАТО понадобится 10 лет, чтобы нагнать Россию в Арктике

На данный момент военный баланс в Арктическом регионе существенно смещён в пользу России, сообщает Focus. У НАТО нет и половины того количества баз, которое есть у Москвы. И, по прогнозам экспертов, альянсу понадобится 10 лет, чтобы нагнать Кремль. А ведь со стратегической точки зрения это крайне важное направление для обороны Запада, так как кратчайший путь из России в США лежит как раз через Северный полюс, отмечает генсек военной организации Йенс Столтенберг.

Северный флот России проводит многодневные масштабные военные учения в Арктике, сообщает Focus. В манёврах задействованы 1800 солдат, десятки кораблей, 40 самолётов и транспортные средства для наземных операций. На фоне усиления глобального потепления Северный морской путь приобретает для российского экспорта всё большее значение. Сейчас летом его и вовсе можно пройти без ледоколов, отмечает немецкое издание.

Как показывают спутниковые снимки, несмотря на активные боевые действия на Украине Кремль продолжил усиливать своё присутствие в Арктике. Россия уже годами укрепляет там оборонную инфраструктуру и оснащает ряд бывших советских баз новейшим оборудованием. Этот регион очень важен для российских нефтяной и газовой отраслей, а также ядерной обороны. На Дальнем Севере находится высокотехнологичное ядерное оружие и базы подводных лодок. «Кратчайший путь из России в Северную Америку лежит через арктический Северный полюс. Из-за боевых действий на Украине стратегическое значение этого региона не изменилось», напомнил недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Арктике Россию главным образом интересуют энергетические ресурсы, но речь также идёт о «проекции власти», отмечают эксперты. Для Кремля важен и экономический аспект. Около 20% ВВП России производится в Арктике, а в будущем эта доля может даже вырасти. И на данный момент военный баланс в регионе существенно смещён в пользу России, подчёркивают специалисты. У НАТО на полярном круге нет и половины того количества баз, которое есть у Кремля. При этом альянсу понадобится 10 лет, чтобы нагнать Россию, прогнозируют эксперты. И вроде бы США заявляли о намерении улучшить свои системы наблюдения и раннего оповещение в Арктике, но конкретные планы предстоящей модернизации пока неизвестны.

Тем временем Швеция и Финляндия начали инвестировать деньги в наращивание военных мощностей, чтобы их ВВС могли сражаться на стороне НАТО. Дания также выделила €180 млн на улучшение своих боевых возможностей в Арктике и в частности вновь запустила на Фарерских островах радиолокационную станцию времён холодной войны. У Норвегии есть четыре спутника для наблюдения за регионом. Страна собирается обзавестись ещё четырьмя. Два будут выведены на орбиту уже в этом году, два других — в следующем. Впрочем, эксперты и аналитики считают, что пока что уровень угрозы, исходящей от региона, относительно мал, ведь Россия главным образом сосредоточена на боевых действиях на Украине, в связи с чем Северный флот имеет в своём распоряжении ограниченный контингент.