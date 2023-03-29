NRK: «самая главная задача» — глава МИД Норвегии пообещала постараться сохранить Арктический совет

Глава внешнеполитического ведомства Норвегии Анникен Хюитфельдт назвала сохранение Арктического совета «самой главной задачей», передаёт NRK. Несмотря на отсутствие политического диалога скандинавской страны с Россией, контакты на официальном уровне будут продолжены в тех областях, в которых ранее велось сотрудничество между всеми членами международной организации.

Россия в мае передаст Норвегии председательство в Арктическом совете, в то время как отношения между остальной частью международной организации и Москвой заморожены с начала украинского конфликта. На этом фоне глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт назвала сохранение Арктического совета «самой главной задачей». Тем не менее дипломат не уверена, что этого возможно достичь, пишет NRK.

Норвегия находится в сложном положении, поскольку в настоящее время именно Россия занимает председательское кресло, которое поочерёдно распределяется между членами организации. Передача полномочий обычно происходит на больших официальных встречах с участием делегаций всех вовлечённых стран, однако в этом году, скорее всего, предпочтение будет отдано удалённому формату переговоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил норвежскую сторону и остальных членов Арктического совета в Сибирь в мае для передачи председательства Норвегии, на что Хюитфельдт ответила отказом. По её словам, официальные контакты между странами будут сохраняться, но не на уровне министров. В июне 2022 года другие государства-члены решили продолжить свою деятельность в Арктическом совете без участия России из-за украинского конфликта. Норвежский дипломат заявила, что её страна «не может сидеть за одним столом с Россией» и делать вид, что «ничего не произошло», отмечает NRK.

Глава МИД Норвегии подчёркивает, что деятельность Арктического совета важна, несмотря на то, что политическое сотрудничество с Россией сейчас невозможно. По словам Хюитфельдт, сохранение сотрудничества без политических контактов станет самым важным периодом в истории Арктического совета. Совет был местом встречи восьми государств-членов вне зависимости от политических разногласий, поскольку те области, по которым велось сотрудничество в рамках совета, менее конфликтны, пишет NRK.

Норвегия стремится сохранить Арктический совет открытым в качестве площадки для сотрудничества с Россией, когда придёт время, ведь без России половина Арктики находится вне организации. По мнению учёных, научное сотрудничество через Арктический совет станет отправной точкой, с которой Норвегия сможет найти возможности для возобновления взаимодействия с Россией, подчёркивает NRK.