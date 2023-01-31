Military Times: Нацгвардия США готовится к возможным конфликтам в Арктике

Национальная гвардия США завершила учения Northern Strike 23, во время которых её бойцы тренировались работать в условиях Арктики, сообщает Military Times. Начальник бюро национальной гвардии при общении с журналистами отметил, что они ожидают рост конкуренции в этом регионе, в том числе со стороны России и Китая.

Национальная гвардия США провела десятидневные комбинированные учения Northern Strike 23, сообщает Military Times. Это мероприятие проводится уже шестой год. Во время этих учений американские военные готовятся к возможным военным столкновениям в Арктике. По мере таяния льдов северные морские пути становятся более судоходными, и такие страны, как Китай и Россия, увеличивают там своё военное присутствие, отмечает автор статьи.

«Если посмотреть на карту с Северного полюса, вы увидите, насколько близко расположены все эти страны, — сказал в общении с Military Times начальник бюро национальной гвардии Дэн Хокансон. — И вы также увидите просторы Арктики. И когда мы смотрим на повышение температуры и улучшение доступа к более глубоким точкам Арктики, мы видим, как страны двигаются в направлениях, в которых прежде почти никто бы не стал работать из-за их сложности. И там будет конкуренция».

Но, помимо противников США вроде России и Китая, в Арктике работают и их союзники по НАТО, такие как Норвегия, и их США будут обязаны поддерживать в случае конфронтации. «Мы должны быть в состоянии отправиться туда, где может быть этот потенциальный бой, и нам нужно обеспечить присутствие там, — добавил Хокансон. — Вы должны быть в состоянии отправиться туда, и не просто отправиться туда и выжить — отправиться туда, действовать и добиваться успехов».

Основное внимание в ходе учений уделялось полевой артиллерии, отмечает автор статьи. Также на месте происшествия находились бойцы латвийского спецназа, постоянные участники этих учений.

Национальная гвардия США в ходе этих учений также отрабатывает совместную работу с армией. А Хокансон сообщил журналистам, что бюро намерено не только расширить количество учений и тренировок, но и модернизировать структуру своих бригад и дивизий, чтобы они точнее отражали структуру действующей армии.

«Нам нужно действовать в самых сложных условиях… и я думаю — сегодня мы увидели, что наши гвардейцы осознали, что Арктика — важное направление», — рассказал Хокансон Military Times.