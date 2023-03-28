SZ: мини-НАТО в Северной Европе — Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия объединят свои военно-воздушные силы

Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия решили объединить усилия в области воздушной обороны, пишет Süddeutsche Zeitung. Соответствующий меморандум о взаимопонимании командующие ВВС четырёх стран подписали на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии в середине марта. Цель состоит в том, чтобы ВВС стран Северной Европы, располагающие примерно 250 боевыми самолётами, «действовали как единое целое» на основе методов НАТО. По словам командующего ВВС Дании Яна Дама, инициатива была выдвинута в связи со спецоперацией России на Украине.

Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия решили объединить усилия в области воздушной обороны и разработать интегрированную структуру командования для своих военно-воздушных сил. Как было объявлено недавно, 16 марта на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии командующие ВВС четырёх североевропейских стран подписали меморандум о взаимопонимании, который призван заложить основу для будущего сотрудничества, пишет Süddeutsche Zeitung.

Как отмечает издание, такое транснациональное объединение — «абсолютное новшество». Командующий ВВС Швеции генерал-майор Йонас Викман отметил, что предлагаемая концепция включает «среди прочего совместное планирование, подготовку, учения, общую ситуационную осведомлённость и логистику».

Кроме того, Викман объявил о создании объединённого командования и совместном наблюдении за воздушным пространством: «Конечная цель состоит в том, чтобы иметь возможность беспрепятственно действовать как единое целое на основе уже известных методов НАТО».

Тот факт, что Исландия является единственной североевропейской страной, не участвующей в этом процессе, объясняется тем, что островное государство с населением менее 400 тыс. человек, несмотря на своё членство в НАТО, не имеет собственной армии и, следовательно, военно-воздушных сил.

Начальник штаба ВВС Швеции полковник Деннис Хедстрём назвал этот шаг логическим продолжением многолетнего сотрудничества. «Этот процесс начался уже давно. Однако в связи с резким изменением ситуации в сфере безопасности в непосредственной близости становится всё более очевидным, что нам необходимо больше работать над этими вопросами», — заявил он по итогам встречи на авиабазе Рамштайн.

Командующий ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд добавил, что это партнёрство может стать основой для создания объединённого северного центра воздушных операций, к которому также могли бы присоединиться США и Канада в рамках единой командной структуры. Таким образом, Крайний Север и Арктический регион, в которых наряду с Россией очень активен Китай, могли бы «быть лучше защищены и находиться под более пристальным контролем».

В меморандуме «нет ни слова о России», подчёркивает издание. Однако командующий ВВС Дании генерал-майор Ян Дам заявил, что инициатива была выдвинута в связи со спецоперацией России на Украине. По его словам, объединённый воздушный флот будет примерно соответствовать силам ВВС «большой европейской страны».

В частности, речь идёт примерно о 250 боевых самолётах различных типов. Швеция располагает примерно 70 истребителями Saab JAS-39 Gripen. Норвегия сможет предоставить 52 современных американских истребителя-невидимки F-35. Финляндия в скором времени получит 64 единицы F-35, а Дания недавно заказала из США свыше двух десятков истребителей того же типа.

Тот факт, что решение о планируемом объединении было принято на базе ВВС США Рамштайн, свидетельствует о том, насколько активно в этом участвовал Вашингтон. На встрече также присутствовал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. На прошлой неделе Хекер ясно дал понять, что США приветствуют подобные шаги: по его словам, он постоянно говорит партнёрам по НАТО, что они «должны меньше полагаться на нас, американцев, а больше — друг на друга». Тот факт, что многие европейские страны, в том числе Германия и Швейцария, делают ставку на F-35, упрощает эту форму военного сотрудничества, отметил Хекер.

Минна Аландер, эксперт по безопасности Финского института международных отношений, также считает это объединение «закономерным шагом вперёд». Например, Финляндия и Швеция уже имеют совместные военно-морские подразделения.

По словам эксперта, Норвегия, Швеция и Финляндия говорили о сотрудничестве между подразделениями ВВС с 1990-х годов. С 2009 года страны почти еженедельно проводят совместные трансграничные лётные учения в своих малонаселённых северных районах. Однако ещё сильнее углубить сотрудничество не удавалось из-за того, что Финляндия и Швеция до сих пор не являются членами НАТО.

Ситуация, вероятно, скоро изменится. Неделю назад президент Финляндии Саули Ниинистё смог добиться от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обещания, что турецкий парламент ратифицирует документы о присоединении страны ещё до президентских выборов в мае. Швеции, в свою очередь, придётся подождать: страна, по мнению правительства Турции, «недостаточно активно проявляет себя» в борьбе с терроризмом. Анкара требует экстрадиции предполагаемых курдских террористов.

Помимо Турции, вступление двух стран в НАТО блокировала и Венгрия. Однако в понедельник Государственное собрание Венгрии подавляющим большинством голосов ратифицировало документы о присоединении Финляндии. По Швеции будет проведено отдельное голосование. Когда это произойдёт, пока никто не знает.

В последние недели в социальных сетях ходила шутка о том, что Швеция может вскоре просто присоединиться к Финляндии, и тогда она тоже будет в НАТО. Во всяком случае, сейчас две страны совместно с Норвегией и Данией нашли другое быстрое решение: в отношении нового военно-воздушного альянса в странах Северной Европы уже используется термин «мини-НАТО», отмечает Süddeutsche Zeitung.