Bloomberg: Венгрия одобрила вступление в НАТО Финляндии, но не Швеции

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Финляндии на присоединение к НАТО, сообщает Bloomberg. Однако вместе с Финляндией в альянс стремится вступить и Швеция. Но у неё есть сложности в отношениях как с Венгрией, так и с Турцией.

Венгрия поддержала вступление Финляндии в НАТО, сообщает Bloomberg. Парламент Венгрии подавляющим большинством голосов проголосовал за то, чтобы принять Финляндию в НАТО. Как отмечает автор статьи, это расширит альянс до северных границ России. Несколько ранее Турция тоже решила поддержать заявку Финляндии. Но в отношении Швеции такого решения принято не было, уточняет издание.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин приветствовала это событие. Она написала, что «в интересах всех, чтобы Швеция также стала членом НАТО до саммита в Вильнюсе».

Но Венгрия отмахнулась от давления со стороны союзников, которые требуют от неё ускорить рассмотрение заявок Финляндии и Швеции. Большинство стран НАТО это уже сделали, но Венгрия ещё даже не назначила дату голосования по Швеции. Между тем саммит состоится уже в июне. Сама Венгрия отмечает разницу между двумя странами: с Финляндией у неё «отношения, основанные на взаимном уважении», а от Швеции подобных заверений она не получала.

Венгрию обвиняли в том, что затягивание процесса ратификации служит интересам России. Теперь же членство Финляндии позволит альянсу нарастить охрану территории вокруг Балтийского моря для защиты Эстонии, Латвии и Литвы.

Плюс, несмотря на относительно небольшое население — 5,5 млн человек, — у Финляндии в резерве 900 тыс. военнослужащих. Такой показатель обусловлен тем, что Венгрия не отменила воинскую обязанность после окончания холодной войны. Так что около трети из них можно направить на фронт в случае конфликта, а это больше, чем потенциал многих гораздо более крупных европейских стран.

Венгрия изначально говорила, что одобрит заявки обеих скандинавских стран. Но на прошлой неделе один из ведущих помощников Орбана предупредил, что принятие Швеции может задержаться из-за критики демократии в Венгрии с её стороны. Автор статьи напоминает, что Венгрия до сих пор пытается разблокировать деньги от Брюсселя, которые ей так и не передали под предлогом проблем с верховенством права в стране.

Против вступления Швеции по-прежнему высказывается и Турция. Эрдоган, в частности, обвиняет Стокгольм в содействии лицам, которых Турция причисляет к террористам, напоминает Bloomberg.

«Я не вижу причин для задержки, но мы понимаем, что каждая страна принимает свои собственные решения», — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после встречи с Орбаном.