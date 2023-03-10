Орбан: Венгрии нужно всерьёз подумать о том, какие отношения выстраивать с Россией в будущем

Геополитические реалии могут вынудить Будапешт пересмотреть связи с Москвой на ближайшие годы, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан. При этом он усомнился, что после окончания украинского конфликта российско-европейские взаимодействия вернутся к былому уровню, пишет Bloomberg.
Возможно, в свете меняющихся геополитических реалий Венгрии нужно будет пересмотреть свои тесные отношения с Москвой. Такое мнение на экономическом форуме в Будапеште высказал премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает Bloomberg.
По словам политика, его страна заинтересована в том, чтобы сохранить связи с Россией, особенно из-за того, что полагается на её топливо. Но из-за продолжающегося украинского кризиса ситуация может измениться.
На взгляд Орбана, восстановление былого взаимодействия между ЕС и Москвой после окончания её конфронтации с Киевом «далеко от реальности». «Поэтому во внешней и экономической политике Венгрии необходимо серьёзно подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10—15 лет», — добавил он.
Коллеги по Евросоюзу и НАТО резко осуждают Орбана за сохранение тесных связей с Россией после начала спецоперации. В том числе его критикуют за высказывания против санкций в отношении Москвы и запрет на поставки оружия ВСУ, отмечает издание.
По слухам, венгерский премьер готовится встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Неясно, сигнализировал ли таким образом Орбан о потенциальном повороте в политике. Тем не менее его заявление перекликается с тем, что он говорил после своей четвёртой подряд победы на выборах в прошлом году, но так и не выполнил, заключает Bloomberg.
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