Глава парламента Венгрии: НАТО и ЕС не делают ничего ради мира на Украине
Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер считает, что ни ЕС, ни НАТО не предпринимают шагов для достижения мира на Украине, сообщает The Budapest Times. Об этом чиновник заявил в интервью венгерскому каналу Hir TV.
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