И Евросоюз, и Североатлантический альянс до сих пор не предприняли ни одного шага, направленного на достижение мира на Украине, заявил в пятницу спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер. Как сообщает The Budapest Times, Кёвер убеждён, что пока Запад, наоборот, лишь обострял украинский конфликт.

Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер считает, что ни ЕС, ни НАТО не предпринимают шагов для достижения мира на Украине, сообщает The Budapest Times. Об этом чиновник заявил в интервью венгерскому каналу Hir TV.

По информации издания, Кёвер напомнил, что члены Евросоюза и Североатлантического альянса в общей сложности направили Киеву вооружений на $60 млрд, тем самым став сторонами идущего на территории Украины конфликта.

По мысли чиновника, урегулирование конфликта в конечном счёте будет зависеть от России и Украины. Вместе с тем, подчеркнул спикер венгерского парламента, ни Евросоюз, ни НАТО шагов в направлении мира не предпринимали — напротив, они до сих пор действовали исключительно на обострение.

Кёвер призвал Запад добиваться такого консенсуса, в котором будут учтены соображения Москвы в плане безопасности, но при этом будет обеспечиваться «территориальная целостность Украины».