TV5 Monde: ЕС ответит на выступление Путина десятым пакетом санкций — осталось только уговорить Орбана

Официальной реакции от ЕС на выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием не последовало, однако страны-члены блока уже приготовили свой ответ — десятый пакет санкций в отношении России, сообщает TV5 Monde. Как отмечает телеканал, осталось уладить лишь одну деталь: уговорить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить документ, чтобы тот вступил в силу.
Официальной реакции пока не было, однако двадцать семь стран ЕС уже приготовили свой ответ Владимиру Путину: десятый пакет санкций, о котором будет объявлено уже очень скоро, до символической даты 24 февраля. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Осталось уладить одну маленькую деталь. Как вы знаете, этот пакет санкций должен быть одобрен двадцатью семью главами государств и правительств, и нужно ещё убедить Виктора Орбана, который в минувшую субботу снова заявил о своём желании поддерживать коммерческие отношения с Россией.
Действительно ли эти санкции не оказывают никакого влияния на Россию, как заявил этим утром Владимир Путин? По словам Жозепа Борреля, это неправда. Как пояснил Боррель, речь идёт о медленно действующем яде с необратимым эффектом. Однако что действительно беспокоит сегодня европейцев, это вопрос о вооружениях.
Как вы знаете, русские ежедневно пускают по пятьдесят тысяч снарядов, что эквивалентно месячному объёму производства в Европе. Как производить больше, чтобы эффективнее помогать Украине? У Эстонии появилась идея: она предложила перейти к совместной закупке боеприпасов, по примеру закупки вакцин. Это должно подтолкнуть европейскую промышленность к наращиванию объёмов производства боеприпасов. Эта идея будет обсуждаться на совещании НАТО, которое вот-вот должно начаться.
Международный комитет Красного Креста (МККК) хотел бы нарастить гуманитарные операции в Донецкой и Луганской народных республиках, а также расширить географию на Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил генеральный директор организации Роберт Мардини.
Госдепартамент США планирует запустить новый проект, чтобы поддержать «независимые» молдавские медиаресурсы. В американском ведомстве среди прочего рассчитывают «повысить качество» выпускаемых материалов, а также улучшить способность жителей страны критически оценивать информацию. С описанием инициативы ознакомился RT.
Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарлочто заявила, что всемирная организация не может подтвердить или проверить обвинения в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал рассмотреть возможность лишать должностей госслужащих, которые находятся за границей более трёх месяцев без уважительной причины или служебной необходимости. Копия обращения на имя председателя правительства России Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.
Россия и Китай договорились совместно противостоять всем формам одностороннего запугивания, сообщили в китайском МИД по итогам встречи руководителя канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И с секретарём российского Совбеза Николаем Патрушевым.
Генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини заявил о высоком уровне поддержки Украины со стороны различных гуманитарных доноров, в то время как другие нуждающиеся регионы сталкиваются с проблемой недофинансирования.
Новые меры поддержки военнослужащих и участников специальной военной операции, предложенные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, являются ответом на запрос граждан о социальной справедливости. Такое мнение выразил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Соединённые Штаты обеспокоены диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако отрицают свою причастность к этому, заявил советник американского постпредства при ООН Джон Келли.
Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в том, что «его дом не бомбили», хотя итальянский политик в детстве был свидетелем первых бомбардировок Милана со стороны авиации союзников.
Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал провокатором главу внешнеполитического ведомства Словакии Растислава Качера, который нецензурно оскорбил венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили, что приветствуют решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.
Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попали в аварию, когда направлялись к месту пожара — зданию, в котором находится отель «МКМ», на Международной улице в центре Москвы.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что те государства, которые стоят за диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», должны компенсировать ущерб пострадавшим странам.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что создаётся впечатление в незаинтересованности западных стран в честном расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».