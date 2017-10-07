Орбан: «брюссельские бюрократы» идут у Сороса на поводу и хотят заполонить Венгрию беженцами Власти ЕС попали под влияние финансиста Джорджа Сороса и пытаются заставить Венгрию принять мигрантов, приводит Daily News Hungary слова премьер-министра этой страны Виктора Орбана. По словам премьера, Венгрия — «не страна дураков» и будет стремиться к отстаиванию своих национальных интересов. 7 октября 2017 Daily News Hungary

DNH: за закон «Об образовании» Венгрия грозит Украине омрачить светлое будущее в ЕС Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил новый украинский закон о запрете на преподавание на языках национальных меньшинств, сообщает Daily News Hungary. Он пригрозил киевским властям, что Будапешт будет блокировать в ЕС любые инициативы, способствующие европейской интеграции их страны. «Мы гарантируем, что это больно ударит по будущему Украины», — добавил он. 26 сентября 2017 Daily News Hungary

HFP: венгерский университет хочет сделать Путина своим «почётным гражданином» Венгерский Университет Дебрецена объявил о намерении присвоить Владимиру Путину звание почётного гражданина, пишет Hungarian Free Press. Как отмечает издание, присуждение такого титула связано с участием «Росатома» в расширении венгерской АЭС «Пакш», а также c подписанием университетом с Россией контракта, в соответствии с которым планируется организация совместных проектов. 28 августа 2017 Hungarian Free Press

HFP: Венгерский премьер осудил «советизацию» ЕС под свист оппозиции На памятных мероприятиях по случаю будапештского восстания премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал остановить «советизацию» Евросоюза, пишет Hungarian Free Press. Но, как отмечает издание, его речь была едва различима на фоне стоящего шума. Венгерские оппозиционеры старательно дули в свистки, чтобы выразить протест «антидемократическому режиму» своей страны. 24 октября 2016 Hungarian Free Press