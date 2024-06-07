Орбан: украинский конфликт не удалось изолировать, мы на пороге войны

Популярное
-
Time: действия Байдена на Украине повышают риск столкновения НАТО с Россией Time
-
Марин Ле Пен: Франция пойдёт на риск, если отправит военных инструкторов на Украину BFM TV
-
N-TV: Украина вынуждает западный ВПК «садиться на шпагат», пожаловались в Германии N-TV
-
Hill: мир через территориальные уступки — единственный вариант для Киева Hill
-
AP: выборы в демократических странах мира выявляют глубокое недовольство среди избирателей Associated Press
-
Washington Times: все хотят проверить Байдена и Трампа на наркотики Washington Times
-
Тулси Габбард: американцы видят, что Байден пытается втянуть их в войну с Россией Fox News
-
European Conservative: ЕС пытается переложить на Россию вину за свои собственные провалы European Conservative
INFOX.SG
-
Путин: центры мирового развития сегодня смещаются в Азию
Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что центры мирового развития сегодня смещаются в Азию.
-
Шмыгаль: в госучреждениях Украины в целях экономии отключат кондиционеры
Кабинет министров Украины обязал госучреждения отказаться от использования кондиционеров ради экономии электроэнергии.
-
Месси — об участии на ЧМ-2026: будет зависеть от моей формы
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своём выступлении на чемпионате мира 2026 года.
-
Путин заявил, что Россия будет «прирастать Арктикой»
Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия будет «прирастать Арктикой».
-
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
-
Spiegel: НАТО требует увеличить состав бундесвера на 75 тысяч солдат
Германии на случай применения Пятой статьи Устава НАТО о взаимной обороне необходимо увеличить состав бундесвера на 75 тыс. военных пишет издание Der Spiegel.
-
Депутат Бессараб поддержала идею сделать 31 декабря выходным
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею сделать 31 декабря выходным днём.
-
Силуанов: Россия даст адекватный ответ на использование Западом её активов
В эксклюзивном интервью RT министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия даст адекватный ответ на использование Западом её заблокированных активов.
-
Байден и Зеленский условились встретиться на саммите G7 в Италии
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский условились встретиться на саммите G7 в Италии.
-
Авиационная опасность объявлена в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об авиационной опасности в регионе.
-
CNBC: ПМЭФ даст России возможность установить новые связи с незападными странами
Обозреватель телеканала CNBC Холли Элиатт заявила, что ПМЭФ стал для России хорошей возможностью сформировать новые связи с незападными странами.
-
Сенатор Джабаров высказался об идее США ввести всеобъемлющее эмбарго на торговлю с Россией
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщения о том, что США могут ввести всеобъемлющее эмбарго на торговлю с российской стороной.
-
Президент Зимбабве заявил о важности для Африки построения многополярного мира
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время сессии на ПМЭФ-2024 заявил, что построение многополярного мира — в интересах Африки.
-
Губерниев призвал проверить «злостного неплательщика алиментов» Сафонова
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову установили запрет на выезд из России из-за неуплаты алиментов.
-
Силуанов: использование активов России подорвёт доверие к странам Запада
Страны Запада в случае использования российских активов ждёт подрыв доверия со стороны других государств, заявил в эксклюзивном интервью RT министр финансов России Антон Силуанов.
-
Президент Боливии: мировой порядок переходит к сбалансированному состоянию
Президент Боливии Луис Арсе во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что мировой порядок переходит к более сбалансированному состоянию, основанному на многополярности.
-
Число пострадавших при ударе ВСУ по Луганску возросло до 46
Число пострадавших в результате удара ВСУ по Луганску возросло до 46. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
-
Француз Винатье признал вину в сборе сведений о военной деятельности России
Гражданин Франции Лоран Винатье признал вину в сборе сведений в области военной деятельности России.
-
Артур признался, что опасался холода в России при переходе в «Зенит»
Бразильский футболист «Зенита» Артур рассказал, чего опасался при переезде в Россию.
-
Президент Боливии: вступление в БРИКС даст множество возможностей для страны
Вступление Боливии в БРИКС является прекрасной перспективой для страны, заявил президент Боливии Луис Арсе.
-
Замгубернатора Краснодарского края Власов отправлен под арест
Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов отправлен под арест. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
-
Путин заявил о планах войти в топ-25 стран по плотности роботизации
Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2024 заявил о планах войти в топ-25 стран по плотности роботизации.
-
Опубликованы первые фото из квартиры убитого зампреда «Зова народа» Еговцева
Опубликованы первые фото из квартиры убитого в ночь на 7 июня в Лобне зампреда «Зова народа» Антона Еговцева.
-
Глава Минсельхоза Лут: Египет готов покупать больше пшеницы у России
Египет готов покупать больше российской пшеницы, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.
-
Депутат Бессараб: главная задача молодых семей — приобретение собственного жилья
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала в беседе с RT ожидаемым предложение расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей.
-
Минюст сообщил, что движение ЛГБТ в СССР появилось ещё в 1984 году
Движение ЛГБТ* появилось в СССР ещё в 1984 году, сообщил на полях ПМЭФ замминистра юстиции России Олег Свириденко.
-
Щербакова показала, как едет на мероприятие с ортезом на ноге
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о возвращении к мероприятиям после перенесённой операции.
-
Военный эксперт Бижев высказался о решении Франции передать Украине Mirage 2000-5
Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединённой системы ПВО государств — участников СНГ, генерал-лейтенант запаса, прокомментировал решение Франции передать Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.
-
BFMTV: в Париже появились граффити с гробами «французских солдат на Украине»
Несколько граффити, изображающих гробы «французских солдат на Украине», обнаружили в Париже.
-
Президент Боливии: экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США
Президент Боливии Луис Арсе, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США.
-
Путин поручил продлить проекты по повышению производительности труда
Российский лидер Владимир Путин поручил продлить федеральные программы по повышению производительности труда в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».
-
Путин: нужно расширить программу семейной ипотеки на жильё в малых городах
Президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей.
-
В ГД считают, что проект о приличном виде и поведении артистов назрел давно
Депутат Госдумы Ирина Филатова считает, что уже давно назрел момент для проекта, который предполагает предупреждение зрителей об использовании фонограммы на концертах и о приличном виде артистов.
-
Бывший сосед: подозреваемый в убийстве зампреда «Зова народа» избивал отца
Подозреваемый в убийстве заместителя председателя «Зова народа» Антона Еговцева в прошлом избивал своего отца, был агрессивным и постоянно скандалил.
-
Путин: неэффективно используемую землю надо вовлекать в хозоборот
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ заявил о необходимости широко вовлекать в хозяйственный оборот неэффективно используемые земельные участки.
-
Путин: потребление мяса в России вдвое превышает средний мировой показатель
Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2024 заявил, что потребление мяса россиянами достигло почти двукратной величины по сравнению со средним показателем в мире.
-
Овчинников: белорусы в матче с Россией будут стараться, чтобы их заметили клубы РПЛ
Российский тренер Валерий Овчинников поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Белоруссии.
-
Захарова: Россия надеется получить от армянской стороны список «погибших в Буче»
Россия надеется, что армянские парламентарии, получившие от Киева список якобы погибших в Буче людей, поделятся этими данными с Москвой.
-
Кроос заявил, что будет работать в академии «Реала»
Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры.
-
Путин заявил о вступлении глобальной экономики в эпоху кардинальных перемен
Российский лидер во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил о вступлении глобальной экономики в эпоху кардинальных перемен.
-
Путин: индексацию МРОТ завяжут на общий рост зарплат в экономике
Индексацию минимального размера оплаты труда в России завяжут на общий рост зарплат в экономике, сообщил президент страны Владимир Путин.
-
Ефимов: строительство транспортных объектов в Москве может принести 15 трлн рублей в бюджет
Реализация крупнейших транспортных проектов в Москве может принести федеральному и столичному бюджету около 15 трлн рублей до 2035 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
-
Москва предоставила 250 га земли для строительства производств
Столица предоставила 250 га земли в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сфере промышленности, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
-
Путин поручил дополнительно стимулировать выход российских компаний на IPO
Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2024 поручил дополнительно стимулировать выход компаний России на биржу.
-
Путин: регионам до 2030 года дадут инфраструктурных кредитов на 2,5 трлн рублей
Российский лидер во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что объём выдачи инфраструктурных кредитов регионам из федерального бюджета до 2030 года составит 2,5 трлн рублей.
-
Путин: надо защитить интеллектуальную собственность российских разработчиков
Необходимо обеспечить защиту интеллектуальной собственности российских разработчиков, заявил президент России Владимир Путин.
-
WP: в Киеве усугубилась ситуация с отключением электроэнергии
Ситуация с отключением электричества в Киеве усугубилась.
-
В ТиНАО построили 173 учреждения образования и здравоохранения с 2012 года
В Новой Москве с 2012 года с момента присоединения территорий Троицкого и Новомосковского административных округов построили 173 учреждения образования и здравоохранения, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
-
Поисковик Второв посоветовал тщательно готовиться к походу в лес
Член Общественного совета при МВД России, руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв рекомендовал тщательно готовиться к походу в лес.
-
Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине
Пентагон раскрыл, что войдёт в новый пакет военной помощи ВСУ.