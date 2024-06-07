Орбан: украинский конфликт не удалось изолировать, мы на пороге войны

По мнению Виктора Орбана, украинский конфликт вот-вот пройдёт точку невозврата. Военный психоз в Европе приведёт к отправке на Украину регулярных сил НАТО. При этом премьер-министр Венгрии намерен любой ценой удержать свою страну от участия в боевых действиях.

«Сейчас мы находимся в конце, приближаемся к концу наших возможностей. В истории всех войн был момент, когда можно было повернуть вспять, и мы очень близки к этой точке», - сказал Виктор Орбан в программе "Доброе утро, Венгрия!" на радио Kossuth.

«Мы не изолировали этот региональный конфликт, и сейчас война на Украине проявляется во всем мире. Надежда тает день ото дня», — цитирует премьер-министра Hungary Today. По его словам, он наблюдает военный психоз в Европе, который будет иметь логический финал. А именно, прибытие на украинскую территорию военных подразделений из стран Западной Европы.

«Если оценить, откуда мы пришли за два года, то ясно, что мы движемся к войне», — заявил Орбан. По его мнению, каждый шаг Запада встречает ответную реакцию России, что влечет за собой эскалацию войны, и «мы находимся в одном из последних моментов перед достижением точки невозврата».

Премьер-министр подчеркнул, что Венгрия должна любой ценой оставаться вне военной миссии НАТО на Украине. Это означало бы, что контроль над венгерскими воинскими частями будет передан командующему силами НАТО, и с этого момента Будапешт больше не сможет ими командовать. «Никто не может заставить нас участвовать в военных действиях за пределами территории НАТО и не может заставить нас давать на это деньги» — отметил Орбан.

По его словам, в настоящее время НАТО требует от государств-членов $45 млрд. в год, но премьер-министр Венгрии отказался выполнить это требование. «Мы уже многое потеряли в войне, потому что люди финансируют ее против своей воли», - сказал Орбан. Он напомнил, что военную надбавку придется платить в магазинах, потому что экономика не функционирует должным образом. «Мы должны продолжать платить в казну ЕС суммы, которые Брюссель направляет Украине», — добавил он.