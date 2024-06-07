Hill: мир через территориальные уступки — единственный вариант для Киева

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У Украины проблемы даже с базовой подготовкой новобранцев — The Washington Post Washington Post
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junge Welt: ложь НАТО о «неучастии» в войне лопнет с первым ответным ударом России junge Welt
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Politico: Зеленский обвинил Китай в попытках сорвать мирный саммит по Украине Politico
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DT: в случае войны с Россией танковый парк Великобритании будет уничтожен всего за две недели Daily Telegraph
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Guardian: Консервативная партия Сунака теряет поддержку перед выборами в британский парламент Guardian
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Der Spiegel: Бербок заявила о возможном участии бундесвера в защите сектора Газа Der Spiegel
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Скотт Риттер: главная угроза для Зеленского исходит от украинской армии Judging Freedom
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Times: предполагаемая российская подлодка у берегов Ирландии напугала союзников по НАТО Times
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МИД: Россия рассчитывает, что страны видят мошеннический характер саммита по Украине
Россия исходит из того, что руководители всех стран осознают мошеннический характер конференции по Украине в Швейцарии.
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Байден оговорился, заявив, что Израиль не планировал вторгаться в Россию
Президент США Джо Байден совершил оговорку во время интервью телеканалу ABC News, заявив, что Израиль не собирался вторгаться в Россию.
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Сенатор призвал Байдена ответить Кубе за решение принять с визитом суда ВМФ России
Американский сенатор-республиканец Марко Рубио призвал президента США Джо Байдена ответить Кубе за решение Гаваны принять с визитом отряд из четырёх судов российского военно-морского флота, включая атомную подводную лодку.
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Воробьёв: на месте «Крокуса» могут построить памятный сквер
На месте «Крокус Сити Холла» может быть построен памятный сквер, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на полях ПМЭФ.
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Захарова: дискриминация россиян в ЕС в последние годы стала системной
Преследование россиян в европейских странах за последние годы стало нормой, заявила в комментарии «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Байден признал, что удары ВСУ по России могут втянуть Запад в украинский конфликт
Президент США Джо Байден признал в интервью телеканалу ABC, что решение одобрить удары ВСУ по целям внутри границ России американским оружием «теоретически может» втянуть Запад в конфликт.
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Гуцул: Гагаузия попросит помощь России, если Молдавия решит объединиться с Румынией
Гагаузия обратится за помощью к России и другим международным партнёрам, если власти Молдавии решат объединиться с Румынией.
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Белый дом: Байден 7 июня встретится во Франции с Зеленским
Президент США Джо Байден 7 июня встретится с Владимиром Зеленским во Франции.
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РИА Новости: ударный дрон ВСУ атаковал здание кондитерской фабрики в Макеевке
Украинские военные ударным дроном атаковали здание кондитерской фабрики в Макеевке в ДНР.
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Messaggero: экс-работник Ватикана задержан за попытку продажи рукописи XVII века
Жандармерия Ватикана арестовала бывшего сотрудника базилики Святого Петра после того, как он пытался продать Святому престолу рукопись XVII века с секретами балдахина работы Джанлоренцо Бернини, который украшает главный католический собор мира.
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РИА Новости: Пентагон не подтвердил сообщения СМИ о новой военной помощи Киеву
В Пентагоне не подтвердили сообщения СМИ о том, что США готовятся выделить очередной пакет военной помощи Киеву в $225 млн, отметив, что над ним ещё продолжают работу.
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МИД: для переговоров с Украиной нужно понять, кто будет легитимен в Киеве для этого
Россия сохраняет позицию в пользу переговоров с Украиной, но для их проведения нужно понять, кто будет легитимен со стороны Киева.
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Воздушная тревога звучит в Киевской области и ряде регионов Украины
Сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской области и ряде регионов Украины.
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AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн
Власти США могут выделить дополнительную военную помощь Украине в размере около $225 млн.
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Пушков — о передаче ВСУ истребителей Mirage: у Макрона нет чувства ответственности
Сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5 и обучении украинских солдат, заявил, что у французского лидера отсутствует чувство ответственности.
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Гуцул: Санду может пойти на украинский сценарий с Приднестровьем или Гагаузией
Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила предположение в интервью ТАСС, что президент Молдавии Майя Санду может пойти на украинский сценарий с Приднестровьем или Гагаузией.
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Politico: в Киеве считают слова Байдена о продолжении поддержки Украины пустыми
Слова американского лидера Джо Байдена о том, что Вашингтон не отвернётся от Украины, воспринимают в Киеве как пустую риторику.
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Telegram запустил внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг
Telegram выпустил внутреннюю валюту «звёзды», c помощью которой можно покупать цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера.
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«СТРАНА.ua»: непригодных к службе бойцов ВСУ удерживают в подвале
Украинских солдат, признанных непригодными к военной службе, насильно удерживают в подвале, пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на сына одного из бойцов.
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Кирби: США следят за визитом российских кораблей в порт Гаваны
Вашингтон следит за ситуацией вокруг визита группы кораблей Военно-морского флота России в порт Гаваны, заявил в эфире телеканала CNN координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби.
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Гуцул считает, что Санду отправится «на свалку истории» после выборов 20 октября
Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила мнение в интервью ТАСС, что молдавской оппозиции после президентских выборов 20 октября удастся отправить действующую главу государства Майю Санду «на свалку истории».
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Гендиректор: «Аэрофлот» ожидает начала поставок самолётов МС-21 в конце 2025 года
Группа «Аэрофлот» ожидает начала поставок самолётов МС-21 в конце 2025 года.
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Пресс-секретарь главы ЛНР: силы ПВО сбили два БПЛА западнее Луганска
Силы ПВО сбили два беспилотника самолётного типа, выпущенных ВСУ, западнее Луганска.
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Nacion: Милей не поедет в Европу на саммит G7 и конференцию по Украине
Президент Аргентины Хавьер Милей не примет участия во встрече G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии.
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В Госдуме разработали федеральный законопроект о многодетной семье
Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают закрепить в России на федеральном уровне понятие «многодетная семья». Копии законопроекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT.
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Взрывы раздались в Одессе
Взрывы произошли в Одессе, сообщают украинские мониторинговые каналы.
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Нагорный: Игры дружбы — единственная мотивация оставаться действующим спортсменом
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о мотивации продолжать карьеру.
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия хорошо адаптировалась к санкциям
Россия и россияне хорошо адаптировались к санкциям Запада. Такое мнение в интервью РИА Новости выразила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях ПМЭФ.
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Пушилин: Зеленский больше не может опираться на Конституцию Украины
Именно страны Запада решают, что будет с оставшейся частью Украины и нелегитимным Владимиром Зеленским, поэтому если и вести переговоры, то с ними, заявил RT глава ДНР Денис Пушилин.
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Смолов признался, что обращался к психологу после ЧМ-2018
Нападающий Фёдор Смолов рассказал, что обращался к психологу после своего промаха с пенальти на чемпионате мира 2018 года.
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Минздрав: в результате взрыва у Еревана пострадали пять человек
В результате взрыва на газозаправочной станции близ Еревана пострадали пять человек, они госпитализированы.
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Вице-премьер Грузии: санкции против грузин — это ошибка США
Решение Госдепа ввести визовые ограничения против Грузии — это ошибка Соединённых Штатов, заявила вице-премьер республики Тея Цулукиани, которая также является министром культуры и спорта.
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В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области.
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ТАСС: в Луганске раздалась серия взрывов
В Луганске раздалась серия взрывов, сообщает ТАСС. Подробности происшедшего не приводятся.
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Тарпищев: Андреева сыграла выше всяких похвал на «Ролан Гаррос»
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении Мирры Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос».
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МВД Армении: в результате взрыва близ Абовяна есть пострадавшие
В результате сильного взрыва и пожара на газозаправочной станции близ Абовяна есть пострадавшие, сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
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В отношении мужчины, взявшего детей в заложники в Москве, возбудили дело
СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, незаконно удерживавшего детей в квартире в Москве.
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Митрофанов: в УЕФА оценивают, что по уровню развития судейства и системы VAR РФС находится в топ-10
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия входит в топ-10 стран по развитию судейства и VAR.
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Костин: ВТБ планирует построить две новые верфи в России
ВТБ планирует построить две новые верфи за пять лет, на Дальнем Востоке и на Северо-Западе России, сообщил глава банка Андрей Костин.
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Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины.
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Тарасова: не вижу причин, почему у Загитовой не должно получиться в тренерстве
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о заявлении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о желании начать тренерскую карьеру.
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Правительство Германии подготовило план действий на случай войны
Германское правительство подготовило план на случай войны, он предусматривает переброску войск НАТО на восточный фланг, эвакуацию некоторых регионов, а также переход компаний к производству товаров, предназначенных только для оборонных целей.
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Шольц: в ФРГ ужесточат наказание за исламистские нападения
В Германии ужесточат наказание за исламистские и политически мотивированные нападения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
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Сильный взрыв произошёл недалеко от Еревана
Взрыв произошёл в Котайкской области Армении недалеко от Еревана, сообщают местные Telegram-каналы. Видео инцидента публикуют в соцсетях. Как утверждается, это произошло в районе города Абовян.
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Андреева — о поражении в полуфинале «Ролан Гаррос»: у меня весь матч были проблемы
Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о поражении в полуфинале «Ролан Гаррос».
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Директор «Укргидроэнерго»: на Украине дело идёт к энергетической катастрофе
На Украине дело идёт к «энергетической катастрофе», считает гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
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Песков: Киев закрыл все двери для переговорного процесса
Киев закрыл все двери для переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков: Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность
Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Чернов назвал несправедливым отстранение сборной России от международных турниров
Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об отстранении сборной России от международных турниров.
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МИД Киргизии попросил объективно расследовать ситуацию с таксистом в Москве
Министерство иностранных дел Киргизии попросило всесторонне и объективно рассмотреть дело в отношении водителя такси в Москве, который ранее высадил из машины пассажиров — участников СВО.