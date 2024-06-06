DM: на поставки оружия Россия ответит США учениями у них под носом

В Вашингтоне будут внимательно следить за военно-морскими учениями России в Карибском бассейне, пишет Daily Mail. В США предстоящие манёвры расценили ка демонстрацию силы на фоне американской военной поддержки Украины, отмечает издание.

Этим летом Россия проведет военно-морские учения в Карибском бассейне с возможными заходами кораблей в порты Кубы и Венесуэлы. В США это сочли демонстрацией силы на фоне роста напряженности из-за военной поддержки Украины Западом, пишет Daily Mail.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что США отслеживают российские военные корабли и самолеты и что они, как ожидается, прибудут в регион в ближайшие недели. По словам двух других чиновников, учения «определенно» являются частью более широкого ответа России на поддержку Украины со стороны США, но это также попытка Путина показать, что его военно-морской флот все еще способен к проецированию глобальной силы после потери нескольких кораблей в результате украинских ударов.

«Мы ожидаем, что в рамках регулярных российских военных учений этим летом Россия проведет усиленную военно-морскую и воздушную активность вблизи Соединенных Штатов, — заявили в Вашингтоне.

Владимир Путин предупредил, что Москва может предпринять «асимметричные шаги» в других странах мира, отмечает британское издание.

По словам чиновников, администрация Байдена не восприняла это развертывание с тревогой, поскольку ранее Россия отправляла корабли в Западное полушарие ежегодно с 2013 по 2020 год.

Россия не уведомила США о предстоящих учениях, но передвижение кораблей отслеживается ВМС США, сообщили официальные лица. Несмотря на то, что Россия не уведомляет США (что страны часто делают, чтобы избежать накладок), официальные лица заявили, что военные по всему миру имеют право проводить учения в международных водах и делают это регулярно.

Например, в пятницу около 20 стран НАТО, включая США, начнут BALTOPS 24, крупные военно-морские и воздушные учения в Балтийском регионе недалеко от России, отмечает Daily Mail.