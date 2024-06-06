Politico: поддержка Киева со стороны Запада больше не кажется незыблемой

На мероприятия по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии лидеры стран Запада будут демонстрировать единый фронт и пообещают непоколебимую поддержку Киева, пишет Politico. Однако, как отмечается в статье, эта поддержка со стороны западных стран уже больше не кажется незыблемой.

В день 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии конфликт на Украине продолжается на фоне шаткости западного фронта, пишет Politico.



На торжественных мероприятиях лидеры стран Запада продемонстрируют единый фронт: возложат венки к могилам павших и пообещают непоколебимую поддержку Киеву. Но настроения на полях сражений на Украине и масштабные сдвиги в глобальной политике говорят о другом.



Поддержка Запада, которая до этого года обеспечивала поставки оружия Киеву, больше не кажется незыблемой.



Обещания поддержки и солидарности с Украиной могут оказаться пустыми, поскольку мир готовится к потенциальным сейсмическим сдвигам. Европейцы опасаются, что, если этой осенью Байден проиграет Трампу в борьбе за Белый дом, то Украина может лишиться своего самого важного союзника.



И даже если Джо Байден будет переизбран, не все члены его администрации захотят объединить силы с Украиной и возглавить победоносное контрнаступление против России, заявил французский политолог Николя Тензер.



Тем временем по всей Европе традиционные партии опасаются, что крайне правые могут на этой неделе одержать крупную победу на стартующих выборах в Европарламент.