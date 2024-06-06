Politico: поддержка Киева со стороны Запада больше не кажется незыблемой

На мероприятия по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии лидеры стран Запада будут демонстрировать единый фронт и пообещают непоколебимую поддержку Киева, пишет Politico. Однако, как отмечается в статье, эта поддержка со стороны западных стран уже больше не кажется незыблемой.
В день 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии конфликт на Украине продолжается на фоне шаткости западного фронта, пишет Politico.
На торжественных мероприятиях лидеры стран Запада продемонстрируют единый фронт: возложат венки к могилам павших и пообещают непоколебимую поддержку Киеву. Но настроения на полях сражений на Украине и масштабные сдвиги в глобальной политике говорят о другом.
Поддержка Запада, которая до этого года обеспечивала поставки оружия Киеву, больше не кажется незыблемой.
Обещания поддержки и солидарности с Украиной могут оказаться пустыми, поскольку мир готовится к потенциальным сейсмическим сдвигам. Европейцы опасаются, что, если этой осенью Байден проиграет Трампу в борьбе за Белый дом, то Украина может лишиться своего самого важного союзника.
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