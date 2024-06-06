Bloomberg: Москва увеличила доходы от нефти, адаптировавшись к давлению Запада
В мае поступления от нефти в российскую казну выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Причиной тому стали рост цен на чёрное золото, а также способность страны адаптировалась к международным санкциям, пишет Bloomberg.
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