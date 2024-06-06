Bloomberg: Москва увеличила доходы от нефти, адаптировавшись к давлению Запада

В мае доходы России от продажи нефти выросли на 50% по сравнению с прошлогодним показателем. Стране удалось увеличить поступления в бюджет благодаря росту цен на чёрное золото и мерам по обходу западных ограничений, пишет Bloomberg.

В мае поступления от нефти в российскую казну выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Причиной тому стали рост цен на чёрное золото, а также способность страны адаптировалась к международным санкциям, пишет Bloomberg.

Согласно расчётам агентства, в прошлом месяце налоги, связанные с нефтью, увеличились до 632,5 млрд рублей. «Всплеск» доходов последовал за ростом цен на марку Urals, ключевую экспортную смесь России, даже на фоне ценового потолка, принятого странам «Большой семёрки».

Страны G7 надеялись сократить приток нефтедолларов в российский бюджет, ограничив Москве доступ к услугам западных транспортных и страховых компаний. Но она приспособилась к ограничениям, включая запрет Евросоюза, используя «огромный теневой флот танкеров» и продавая топливо азиатским клиентам, отмечает Bloomberg.

При этом в российском правительстве уже учли, что в дальнейшем доходы от торговли энергоносителями могут сократиться. Мировые цены на нефть сейчас находятся вблизи четырехмесячного минимума, поскольку спрос замедляется, а премия за риск, возникшая из-за войны на Ближнем Востоке, сходит на нет, утверждает агентство.