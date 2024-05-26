Fox Business: энергетическая политика Байдена убивает США и играет на руку России и Ирану
Губернатор Бёргам, вернёмся к этому вопросу. Я утверждаю, что мы не сможем полностью усмирить инфляцию, пока цены на нефть находятся в диапазоне 80 долларов за баррель. В годы правления Трампа они составляли 40-50 долларов. А вы из Северной Дакоты — крупного нефтедобывающего, нефтегазового штата. Вы в этом разбираетесь. Я просто говорю, что цены у нас в два раза выше, чем должны быть.
Одна из причин, по которой Трамп за свои четыре года снизил инфляцию до менее чем 2 процентов, — это энергетика. Энергетика пронизывает всю экономику. Мы говорили об этом вчера вечером. Она охватывает всё, что только можно себе представить, от сотовых телефонов до операционных, теннисных ракеток и клюшек для гольфа, поскольку нефть содержится в составе всего. Пока мы не вернёмся к принципу «Бури, детка, бури!», не выпустим на рынок больше продукции, не снизим цены, мы никогда не укротим инфляцию, Бёргам.
Это моя точка зрения. Вы видите это как-то иначе? Я имею в виду, что это ведь ключевая часть борьбы с инфляцией…
ДУГ БЁРГАМ, губернатор Северной Дакоты: Безусловно. Энергетика — это основа каждого продукта, а у нас высокие цены на энергоносители. Мы убиваем рабочие места в Америке, предоставляя их другим странам.
Но, Ларри, помимо инфляционного аспекта энергетической политики Байдена, есть ещё один фактор: две войны. Мы ведём две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счёт получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам, нанесла ущерб американской энергетической промышленности, привела к инфляции внутри страны и позволила Байдену в очередной раз попытаться опустошить наш стратегический нефтяной резерв. В то же время Китай наращивает свои запасы до рекордного уровня.
А Байден превратил стратегический нефтяной резерв — и пытается сделать это снова — в свой личный политический нефтяной резерв. Между тем он пытается добиться расположения, предлагая зачем-то изъять ещё миллион баррелей перед Днём поминовения, мол, о, я забочусь о ценах на заправках… Мы в Северной Дакоте к вечеру выкачиваем более миллиона баррелей. Так что это бессмысленно.
При этом он потратил половину стратегического нефтяного резерва перед промежуточными выборами. Он тратил миллион баррелей в день в течение 180 дней, пытаясь снизить цены, — а его ведомства тем временем пытались убить энергетику США.
Дата выхода в эфир 25 мая 2024 года.
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