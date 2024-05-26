Fox Business: энергетическая политика Байдена убивает США и играет на руку России и Ирану

Энергетическая политика Байдена, которая, по сути, заключается в опустошении стратегического нефтяного резерва страны, привела не только к инфляции в США, но и к успехам соперников Вашингтона. Такое мнение высказал губернатор Северной Дакоты Дуг Бёргам в эфире Fox Business. Пока такие страны, как Россия и Иран, финансируют боевые действия за счёт нефтяных денег, а Китай наращивает свои запасы до рекордного уровня, Байден продолжает тратить нефтяные запасы США, усугубляя инфляцию.

Губернатор Бёргам, вернёмся к этому вопросу. Я утверждаю, что мы не сможем полностью усмирить инфляцию, пока цены на нефть находятся в диапазоне 80 долларов за баррель. В годы правления Трампа они составляли 40-50 долларов. А вы из Северной Дакоты — крупного нефтедобывающего, нефтегазового штата. Вы в этом разбираетесь. Я просто говорю, что цены у нас в два раза выше, чем должны быть.

Одна из причин, по которой Трамп за свои четыре года снизил инфляцию до менее чем 2 процентов, — это энергетика. Энергетика пронизывает всю экономику. Мы говорили об этом вчера вечером. Она охватывает всё, что только можно себе представить, от сотовых телефонов до операционных, теннисных ракеток и клюшек для гольфа, поскольку нефть содержится в составе всего. Пока мы не вернёмся к принципу «Бури, детка, бури!», не выпустим на рынок больше продукции, не снизим цены, мы никогда не укротим инфляцию, Бёргам.

Это моя точка зрения. Вы видите это как-то иначе? Я имею в виду, что это ведь ключевая часть борьбы с инфляцией…

ДУГ БЁРГАМ, губернатор Северной Дакоты: Безусловно. Энергетика — это основа каждого продукта, а у нас высокие цены на энергоносители. Мы убиваем рабочие места в Америке, предоставляя их другим странам.

Но, Ларри, помимо инфляционного аспекта энергетической политики Байдена, есть ещё один фактор: две войны. Мы ведём две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счёт получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам, нанесла ущерб американской энергетической промышленности, привела к инфляции внутри страны и позволила Байдену в очередной раз попытаться опустошить наш стратегический нефтяной резерв. В то же время Китай наращивает свои запасы до рекордного уровня.

А Байден превратил стратегический нефтяной резерв — и пытается сделать это снова — в свой личный политический нефтяной резерв. Между тем он пытается добиться расположения, предлагая зачем-то изъять ещё миллион баррелей перед Днём поминовения, мол, о, я забочусь о ценах на заправках… Мы в Северной Дакоте к вечеру выкачиваем более миллиона баррелей. Так что это бессмысленно.

При этом он потратил половину стратегического нефтяного резерва перед промежуточными выборами. Он тратил миллион баррелей в день в течение 180 дней, пытаясь снизить цены, — а его ведомства тем временем пытались убить энергетику США.

Дата выхода в эфир 25 мая 2024 года.