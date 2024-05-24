Майк Джонсон: Байден может решить пограничный кризис, но не хочет — ему нужны избиратели

У Джо Байдена есть множество полномочий, чтобы решить проблему нелегальных мигрантов, — однако он не намерен этого делать, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. В интервью телеканалу Fox News политик объяснил, что демократы сознательно впускают в страну миллионы мигрантов в надежде расширить свою избирательную базу, несмотря на то что это наносит Америке «неописуемый ущерб».

Сегодня со мной в студии в Вашингтоне республиканец от Луизианы и спикер палаты представителей Майк Джонсон. Прежде всего, давайте начнём с того, в отношении чего президент сейчас бездействует. Сначала он говорит, что у него нет полномочий для охраны границ, а потом утверждает, что они всё-таки есть. Что из этого правда и почему он не хочет принимать меры?

МАЙК ДЖОНСОН, спикер палаты представителей США: Правда предельно ясна, и он это знает. Я лично представил ему, Харрис, список по меньшей мере восьми предусмотренных законом полномочий, которыми он обладает с того дня, как вошёл в Овальный кабинет.

При этом не забывайте, что мы задокументировали 64 конкретных акта исполнительной власти, которые президент Байден и его администрация (включая Майоркаса, которому нам из-за этого даже пришлось объявить импичмент в палате представителей) намеренно предприняли, чтобы открыть границу нараспашку. Они сделали это сознательно — вот почему это особенно страшно. У него каждый день есть исполнительная власть, чтобы отменить то, что он сделал, но он отказывается её использовать.

Расскажите мне о нынешнем курсе политики. Разумеется, я знаю, что у вас была встреча в Белом доме. Как вам кажется, президент вообще в курсе того, что происходит на границе?

МАЙК ДЖОНСОН: Я думаю, он находится на стадии отрицания. И я думаю, что многие в его партии требуют такой политики: в Демократической партии есть эдакая неформальная фракция, выступающая за открытые границы. И они продвигают это, продвигают эту повестку дня.

Серьёзно?

Да. И причина заключается в следующем, Харрис. За последние пять с половиной месяцев я побывал в 110 городах 29 штатов, разъезжая по стране, проводя кампании с нашими действующими должностными лицами и кандидатами. И где бы я ни был, в какой бы точке страны я ни находился, все говорят: «Почему? Зачем они это делают? Это же такая катастрофа для страны… Почему президент сознательно допускает такое?»

Потому что они хотят превратить этих людей в избирателей. Это очевидно. И они хотят изменить результаты переписи населения через 6 лет. Звучит ужасно, но так оно и есть. Они нанесли стране неописуемый ущерб.

Дата выхода в эфир 24 мая 2024 года.