Bloomberg: американцы опасаются всплеска насилия во время президентской гонки

Согласно свежему опросу, половина избирателей в колеблющихся штатах беспокоятся, что матч-реванш Байдена и Трампа может дать повод для беспорядков. В основе этих опасений лежит глубокий партийный раскол между демократами и республиканцами, которые расходятся по всем ключевым вопросам — от экономики до миграции, пишет Bloomberg.
Половина избирателей в колеблющихся штатах переживают, что президентские выборы в США будут сопровождаться различными проявлениями насилия. Их настроения дают представление о том, как ожесточённая гонка и её результаты будут восприняты крайне поляризованным американским электоратом, пишет Bloomberg.
Согласно опросу издания, демократы и республиканцы в равной степени опасаются потрясений во время повторного противостояния Дональда Трампа и Джо Байдена. Но наибольшую тревогу вероятные акты насилия вызывают у сторонников третьих партий.
Впрочем, этим беспокойства избирателей не ограничиваются. 60% респондентов признаются, что у них вызывает тревогу дезинформация, а 46% опасаются иностранного вмешательства в выборы.
Доля избирателей, которые сомневаются или вообще не верят в то, что голосование будет честным и легитимным, была меньше. Но их число выросло по сравнению с мартом, обращает внимание Bloomberg.
В основе беспокойства избирателей лежит глубокий партийный раскол. Он влияет на то, как демократы и республиканцы смотрят на всё — от развития экономики до важности таких вопросов, как иммиграция и аборты, считает издание.
При этом американцы неоднократно становились свидетелями того, как активизм перерастал в беспорядки, в том числе в волну протестов во время прошлой предвыборной кампании после убийства полицией Джорджа Флойда. Кроме того, недовольство победой Байдена вылилось в штурм Капитолия 6 января 2021 года, напоминает Bloomberg.
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