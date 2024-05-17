Fox: выглядит так, словно Белый дом старается отстранить от выборов как Трампа, так и Байдена

Несмотря на то что судебный процесс по делу Трампа явно был построен так, чтобы победителями из него вышли демократы, сейчас становится всё более очевидно, что их попытка очернить экс-президента даёт обратный эффект, заявил бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти в интервью Fox News. Более того, по его словам, теперь всё выглядит так, словно демократы стараются отстранить от выборов не только Трампа, но и Байдена.

Что вы слышите от республиканцев, баллотирующихся на должность? На них это (суд над Трампом. — ИноТВ) как-то влияет?

КЕВИН МАККАРТИ, экс-спикер палаты представителей: Нет. Я думаю, люди уже всё решили для себя по этому поводу на прошлых выборах. Вы видели, что в Нью-Джерси (на митинг Трампа. — ИноТВ) пришло 100 тысяч человек.

Мне кажется, что у Белого дома одна и та же стратегия в отношении президента Трампа и президента Байдена: не допустить до предвыборной гонки ни того, ни другого. Они словно не хотят, чтобы Байден участвовал, как и не хотят, чтобы участвовал Трамп. Но я думаю, что это даёт им обратный эффект.

Я считаю, что Трамп в данной ситуации хорошо использует прессу, посещая (для общения со своими сторонниками и СМИ. — ИноТВ) пожарные станции, винные погреба и прочее, а Байден продолжает терпеть неудачу. Его пресса молчит.

Вы должны помнить: место, где они рассматривают это дело, — второй по уровню поддержки президента Байдена округ во всей стране. О каком справедливом суде может идти речь? И всё, что мы слышим по поводу этого процесса, похоже на то, словно всё выйдет в их пользу независимо от вердикта. Ведь, если что, можно подать апелляцию, мол, этот судья слишком склонился к одной стороне.

Но я не думаю, что это именно то, что демократы планировали всё это время и что должно было быть им выгодно. Мне кажется, последствия будут обратными. Но, как сказал Карл, подождём до конца, чтобы увидеть, каков будет вердикт и каков будет исход, — однако я не вижу, чтобы это принесло демократам тот результат, на который они рассчитывали с самого начала.

Дата выхода в эфир 16 мая 2024 года.