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Fox: выглядит так, словно Белый дом старается отстранить от выборов как Трампа, так и Байдена

Материал представлен в переводе ИноТВ
Несмотря на то что судебный процесс по делу Трампа явно был построен так, чтобы победителями из него вышли демократы, сейчас становится всё более очевидно, что их попытка очернить экс-президента даёт обратный эффект, заявил бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти в интервью Fox News. Более того, по его словам, теперь всё выглядит так, словно демократы стараются отстранить от выборов не только Трампа, но и Байдена.

Что вы слышите от республиканцев, баллотирующихся на должность? На них это (суд над Трампом. — ИноТВ) как-то влияет?

КЕВИН МАККАРТИ, экс-спикер палаты представителей: Нет. Я думаю, люди уже всё решили для себя по этому поводу на прошлых выборах. Вы видели, что в Нью-Джерси (на митинг Трампа. — ИноТВ) пришло 100 тысяч человек.

Мне кажется, что у Белого дома одна и та же стратегия в отношении президента Трампа и президента Байдена: не допустить до предвыборной гонки ни того, ни другого. Они словно не хотят, чтобы Байден участвовал, как и не хотят, чтобы участвовал Трамп. Но я думаю, что это даёт им обратный эффект.

Я считаю, что Трамп в данной ситуации хорошо использует прессу, посещая (для общения со своими сторонниками и СМИ. — ИноТВ) пожарные станции, винные погреба и прочее, а Байден продолжает терпеть неудачу. Его пресса молчит. 

Вы должны помнить: место, где они рассматривают это дело, — второй по уровню поддержки  президента Байдена округ во всей стране. О каком справедливом суде может идти речь? И всё, что мы слышим по поводу этого процесса, похоже на то, словно всё выйдет в их пользу независимо от вердикта. Ведь, если что, можно подать апелляцию, мол, этот судья слишком склонился к одной стороне. 

Но я не думаю, что это именно то, что демократы планировали всё это время и что должно было быть им выгодно. Мне кажется, последствия будут обратными. Но, как сказал Карл, подождём до конца, чтобы увидеть, каков будет вердикт и каков будет исход, — однако я не вижу, чтобы это принесло демократам тот результат, на который они рассчитывали с самого начала.

Дата выхода в эфир 16 мая 2024 года.

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источник
Fox News США Северная Америка
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