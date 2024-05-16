Карлсон: Сноуден — это герой США, а те, кто его преследует, — преступники

Эдвард Сноуден знал, на что шёл, разоблачая преступление американских властей, заявил Такер Карлсон. Отвратительно, считает Карлсон, что его называют предателем. По его мнению, преступники — это те люди, которые его преследуют, а сам он — самый настоящий герой.
ТАКЕР КАРЛСОН, американский журналист: Особо примечателен случай Сноудена. Ассанж — австралиец, пожил в разных частях мира, был журналистом и, наверное, никак не ожидал, что зрелую жизнь проведёт в заключении. Не думаю, чтобы такое вообще приходило ему на ум. Хотя, может быть, такое бывало, я его об этом не спрашивал. Но Эдвард Сноуден точно знал, на что идёт. Представитель американского среднего класса с высоким интеллектом и блестящими карьерными перспективами. Он мог бы жить здесь в полном комфорте с женой и детьми. А он рискнул всем этим ради того, чтобы рассказать американцам о том, чем на деле занимаются их власти. И безумие для меня не в том, что американское государство пытается его убить — конечно, пытается, — но в том, что новостные организации его не защищают.
Вот тогда и понимаешь: так называемая новостная сфера — насквозь фальшива. Никто там не работает от чистого сердца, эти люди пошли в новости ради того, чтобы иметь власть над своими согражданами-американцами. Никакого отношения к информированию народа это не имеет — им хочется контролировать его и угнетать. Для того-то и работают на NBC News — ради контроля над другими. Поистине больной подход. Отвращение моё к этим людям настолько глубоко, что даже не описать словами. Я их не простил и, наверное, не прощу.
Но Сноуден — да, он вернулся бы хоть завтра. Он американец, жена у него американка. Ему неплохо живётся в России, но сам ведь он не русский. Не знаю, доводилось ли вам жить за рубежом — наверное, на такое у вас времени не было, но, если проводишь достаточно времени в других странах, осознаёшь: какими бы чудесными они ни были, это не твоя родина. Понимаете, о чём я? Если ты родился здесь, в полной мере гражданином другой страны ты стать не сумеешь. Так что он хочет вернуться, а они ему этого сделать не позволят. И это отвратительно.
ААРОН РОДЖЕРС, игрок НФЛ: Отвратительно, что они его именуют предателем за то, что он в буквальном смысле разоблачил государственную коррупцию и так далее.
ТАКЕР КАРЛСОН: Преступления!
ААРОН РОДЖЕРС: То, что не должно быть безразлично.
ТАКЕР КАРЛСОН: Если я застану тебя за ограблением винного магазина и вызову полицию, я что, преступник? Нет, преступник ты, это ведь ты грабишь магазин. Эдвард Сноуден раскрыл преступления, совершаемые американским государством против населения США.
За американскими гражданами — на их же деньги — вели незаконную слежку, а преступник теперь он? Нет-нет-нет, он герой, а преступники — это вы.
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