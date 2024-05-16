Карлсон: Сноуден — это герой США, а те, кто его преследует, — преступники

Эдвард Сноуден знал, на что шёл, разоблачая преступление американских властей, заявил Такер Карлсон. Отвратительно, считает Карлсон, что его называют предателем. По его мнению, преступники — это те люди, которые его преследуют, а сам он — самый настоящий герой.

ТАКЕР КАРЛСОН, американский журналист: Особо примечателен случай Сноудена. Ассанж — австралиец, пожил в разных частях мира, был журналистом и, наверное, никак не ожидал, что зрелую жизнь проведёт в заключении. Не думаю, чтобы такое вообще приходило ему на ум. Хотя, может быть, такое бывало, я его об этом не спрашивал. Но Эдвард Сноуден точно знал, на что идёт. Представитель американского среднего класса с высоким интеллектом и блестящими карьерными перспективами. Он мог бы жить здесь в полном комфорте с женой и детьми. А он рискнул всем этим ради того, чтобы рассказать американцам о том, чем на деле занимаются их власти. И безумие для меня не в том, что американское государство пытается его убить — конечно, пытается, — но в том, что новостные организации его не защищают.

Вот тогда и понимаешь: так называемая новостная сфера — насквозь фальшива. Никто там не работает от чистого сердца, эти люди пошли в новости ради того, чтобы иметь власть над своими согражданами-американцами. Никакого отношения к информированию народа это не имеет — им хочется контролировать его и угнетать. Для того-то и работают на NBC News — ради контроля над другими. Поистине больной подход. Отвращение моё к этим людям настолько глубоко, что даже не описать словами. Я их не простил и, наверное, не прощу.