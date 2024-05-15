Fox: демократы спаивают калифорнийских бомжей за счёт американских налогоплательщиков

Калифорния считается «образцом» для США, но при губернаторе Гэвине Ньюсоме дела у неё идут не очень, сообщает Fox News. При нём штат от профицита в размере 100 миллиардов долларов перешёл к дефициту в 46 миллиардов, половина из которых — это программы помощи бездомным, которые никто не удосуживается отслеживать. Впрочем, на одну из таких программ всё же обратили внимание: калифорнийским бездомным будут давать порцию алкоголя, чтобы поддерживать «безопасный уровень интоксикации». Деньги налогоплательщиков идут в горло бомжам, отмечают на телеканале.

Гэвин Ньюсом обещает покончить с проблемой бездомности столько, сколько занимается политикой, а в политике он всю жизнь. Будучи мэром Сан-Франциско, он по-сталински предложил десятилетний план с целью обеспечить каждому жителю крышу над головой.

ГЭВИН НЬЮСОМ, губернатор штата Калифорния с 2019 года, мэр Сан-Франциско в 2004 — 2011 годах: Вопрос бездомности решает жильё. Если мы действительно хотим эффективно решить проблему с людьми, оказавшимися на улице — теми, кого мы называем бездомными, — нам нужно решить проблему жилищную. Поэтому мы разработали десятилетний план по устранению проблемы хронических бездомных в Сан-Франциско.





Когда он это говорил, президентом был Буш. Буш! Гэвин Ньюсом — уже пять лет как губернатор. Потратил на бездомных 24 миллиарда долларов, довёл до того, что бездомных стало на 30 тысяч человек больше, и не может сказать нам, куда пошли деньги. Наконец ему задали вопрос в лоб. Внимание.



ЖУРНАЛИСТКА: Прилагает ли руководство штата достаточно усилий, чтобы удостовериться, что деньги, выделяемые на решение проблемы бездомности, расходуются должным образом?





ГЭВИН НЬЮСОМ: Одна из проблем с вакциной, отмеченная в данных проверки, была на местном уровне. У каждого города и округа разные стратегии и подходы. Мы пытаемся это упорядочить.



ЖУРНАЛИСТКА: Извините, господин губернатор, я не услышала ответа ни на один из поставленных вопросов. Признаёте ли вы, что власти штата не делают достаточно, чтобы гарантировать надлежащее расходование денег?



ГЭВИН НЬЮСОМ: Проверка меня не удивила. Штат сделал беспрецедентные вложения, вы правы, и принял беспрецедентные меры, требуя большей подотчётности в вопросах использования денег, выделяемых штатом, на местном уровне.





«Куда ушли 24 миллиарда долларов? Не смотрите на меня так — я всего лишь губернатор, но я знал, что деньги будут потеряны!» — ответил он. Но не волнуйтесь, у них есть новый план! Власти Сан-Франциско будут наливать бездомным по стопке водки. Цель — обеспечивать алкоголикам состояние опьянения, но не чрезмерного. По программе стоимостью пять миллионов долларов в год город будет организованно предоставлять спиртное бездомным с алкогольной зависимостью. По сути как подпольное питейное заведение времён «сухого закона», оборудованное в старой гостинице в злачном районе Сан-Франциско, где круглые сутки «счастливый час»*. Трёхразовое питание и койка. Медсёстры, как официантки, разносят пиво, вино или что покрепче, чтобы, цитирую, «удовлетворять их потребности, связанные с зависимостью, но с поддержанием безопасного уровня интоксикации».



Программа рассчитана на 20 зависимых, и разве можно спускать деньги налогоплательщиков без щепотки «многообразия, равенства, инклюзивности»! Половина коек отведена строго, цитирую, «лицам латиноамериканского происхождения и представителям коренного населения».



К нам присоединяется радиоведущая Дана Лэш. Дана, как же мы до этого не додумались? Всего-то наливать бездомным водки!



ДАНА ЛЭШ, радиоведущая: Да. Не только водки. Там как полноценный бар. Не знаю, высшего ли класса, но там, судя по всему, в ассортименте вино, пиво, водка — и не знаю, какие ещё предлагаются спиртные напитки. Установлено ограничение: в день не более двух раз — или сколько там. За всё это платят налогоплательщики.

Если помните, Джесси, Гэвин Ньюсом хвастался, что демократы видят Калифорнию как образец для нации. При нём штат от профицита в размере 100 миллиардов долларов (а в один год они получали более 50 миллионов долларов налогов) перешёл теперь к дефициту в 46 миллиардов, половина из которых, по данным проверки аналитического управления законодательного собрания штата, — это расходы на программы для бездомных, которые они даже не удосужились отслеживать! Упомянутая программа, Джесси, — единственная, которую они действительно проконтролировали. Наверное, потому, что речь идёт о столь любимом пищевом продукте калифорнийских демократов — о выпивке.





Это безумие. Таков-то «образец для нации»! Итак, всем нужно уделить этому внимание, потому что вот за что вам предлагают голосовать в ноябре**!



Интересно, с виноградником Пелоси подписан контракт по программе опохмеления алкоголиков Сан-Франциско?



ДАНА ЛЭШ, радиоведущая: Точно. Может быть, она там и разливает, но уж, наверное, втихаря, и пригубливает где-нибудь в уголке. Вот что мы имеем. Как вы и говорили, никакой подотчётности.





Невероятно! Ладно, если когда-нибудь окажемся в тех краях, обязательно устроим съёмку «счастливого часа» в приюте для бездомных.





ДАНА ЛЭШ, радиоведущая: Верно. Это не укладывается в голове!





Нужно увидеть, куда идут деньги налогоплательщиков. А идут они, как мы знаем, им в горло. Большое спасибо, Дана.



Дата публикации 14 мая 2024 года.



* «Счастливый час» — маркетинговое обозначение времени, когда заведение предоставляет клиентам большие скидки на предлагаемую продукцию, обычно алкогольную (прим. ИноТВ).

** 5 ноября пройдут выборы президента, конгрессменов и части сенаторов США (прим. ИноТВ).



