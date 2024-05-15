Fox News Оригинал

Fox: демократы спаивают калифорнийских бомжей за счёт американских налогоплательщиков

Материал представлен в переводе ИноТВ
Калифорния считается «образцом» для США, но при губернаторе Гэвине Ньюсоме дела у неё идут не очень, сообщает Fox News. При нём штат от профицита в размере 100 миллиардов долларов перешёл к дефициту в 46 миллиардов, половина из которых — это программы помощи бездомным, которые никто не удосуживается отслеживать. Впрочем, на одну из таких программ всё же обратили внимание: калифорнийским бездомным будут давать порцию алкоголя, чтобы поддерживать «безопасный уровень интоксикации». Деньги налогоплательщиков идут в горло бомжам, отмечают на телеканале.

Гэвин Ньюсом обещает покончить с проблемой бездомности столько, сколько занимается политикой, а в политике он всю жизнь. Будучи мэром Сан-Франциско, он по-сталински предложил десятилетний план с целью обеспечить каждому жителю крышу над головой.

ГЭВИН НЬЮСОМ, губернатор штата Калифорния с 2019 года, мэр Сан-Франциско в 2004 — 2011 годахВопрос бездомности решает жильё. Если мы действительно хотим эффективно решить проблему с людьми, оказавшимися на улице — теми, кого мы называем бездомными, — нам нужно решить проблему жилищную. Поэтому мы разработали десятилетний план по устранению проблемы хронических бездомных в Сан-Франциско.

Когда он это говорил, президентом был Буш. Буш! Гэвин Ньюсом — уже пять лет как губернатор. Потратил на бездомных 24 миллиарда долларов, довёл до того, что бездомных стало на 30 тысяч человек больше, и не может сказать нам, куда пошли деньги. Наконец ему задали вопрос в лоб. Внимание.
 
ЖУРНАЛИСТКА: Прилагает ли руководство штата достаточно усилий, чтобы удостовериться, что деньги, выделяемые на решение проблемы бездомности, расходуются должным образом?

ГЭВИН НЬЮСОМ: Одна из проблем с вакциной, отмеченная в данных проверки, была на местном уровне. У каждого города и округа разные стратегии и подходы. Мы пытаемся это упорядочить.

ЖУРНАЛИСТКА: Извините, господин губернатор, я не услышала ответа ни на один из поставленных вопросов. Признаёте ли вы, что власти штата не делают достаточно, чтобы гарантировать надлежащее расходование денег?
 
ГЭВИН НЬЮСОМПроверка меня не удивила. Штат сделал беспрецедентные вложения, вы правы, и принял беспрецедентные меры, требуя большей подотчётности в вопросах использования денег, выделяемых штатом, на местном уровне.

«Куда ушли 24 миллиарда долларов? Не смотрите на меня так — я всего лишь губернатор, но я знал, что деньги будут потеряны!» — ответил он. Но не волнуйтесь, у них есть новый план! Власти Сан-Франциско будут наливать бездомным по стопке водки. Цель — обеспечивать алкоголикам состояние опьянения, но не чрезмерного. По программе стоимостью пять миллионов долларов в год город будет организованно предоставлять спиртное бездомным с алкогольной зависимостью. По сути как подпольное питейное заведение времён «сухого закона», оборудованное в старой гостинице в злачном районе Сан-Франциско, где круглые сутки «счастливый час»*. Трёхразовое питание и койка. Медсёстры, как официантки, разносят пиво, вино или что покрепче, чтобы, цитирую, «удовлетворять их потребности, связанные с зависимостью, но с поддержанием безопасного уровня интоксикации».
 
Программа рассчитана на 20 зависимых, и разве можно спускать деньги налогоплательщиков без щепотки «многообразия, равенства, инклюзивности»! Половина коек отведена строго, цитирую, «лицам латиноамериканского происхождения и представителям коренного населения».
 
К нам присоединяется радиоведущая Дана Лэш. Дана, как же мы до этого не додумались? Всего-то наливать бездомным водки!
 
ДАНА ЛЭШ, радиоведущая: Да. Не только водки. Там как полноценный бар. Не знаю, высшего ли класса, но там, судя по всему, в ассортименте вино, пиво, водка — и не знаю, какие ещё предлагаются спиртные напитки. Установлено ограничение: в день не более двух раз — или сколько там. За всё это платят налогоплательщики.
 
Если помните, Джесси, Гэвин Ньюсом хвастался, что демократы видят Калифорнию как образец для нации. При нём штат от профицита в размере 100 миллиардов долларов (а в один год они получали более 50 миллионов долларов налогов) перешёл теперь к дефициту в 46 миллиардов, половина из которых, по данным проверки аналитического управления законодательного собрания штата, — это расходы на программы для бездомных, которые они даже не удосужились отслеживать! Упомянутая программа, Джесси, — единственная, которую они действительно проконтролировали. Наверное, потому, что речь идёт о столь любимом пищевом продукте калифорнийских демократов — о выпивке.

Это безумие. Таков-то «образец для нации»! Итак, всем нужно уделить этому внимание, потому что вот за что вам предлагают голосовать в ноябре**!

Интересно, с виноградником Пелоси подписан контракт по программе опохмеления алкоголиков Сан-Франциско?
 
ДАНА ЛЭШ, радиоведущая: Точно. Может быть, она там и разливает, но уж, наверное, втихаря, и пригубливает где-нибудь в уголке. Вот что мы имеем. Как вы и говорили, никакой подотчётности.

Невероятно! Ладно, если когда-нибудь окажемся в тех краях, обязательно устроим съёмку «счастливого часа» в приюте для бездомных.

ДАНА ЛЭШ, радиоведущая: Верно. Это не укладывается в голове!

Нужно увидеть, куда идут деньги налогоплательщиков. А идут они, как мы знаем, им в горло. Большое спасибо, Дана.

Дата публикации 14 мая 2024 года.
 
* «Счастливый час» — маркетинговое обозначение времени, когда заведение предоставляет клиентам большие скидки на предлагаемую продукцию, обычно алкогольную (прим. ИноТВ).
 
** 5 ноября пройдут выборы президента, конгрессменов и части сенаторов США (прим. ИноТВ). 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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