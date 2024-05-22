WT: демократы бегут с тонущего корабля под названием «Байден»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул в интервью американскому телеканалу CNN на планы долгосрочного военного присутствия в секторе Газа для обеспечения его «устойчивой демилитаризации» в случае разгрома палестинского движения ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу CNN, что от недоедания в секторе Газа умерло почти в тысячу раз меньше человек, чем в среднем за год в США.
Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком выразил мнение, что Россия проводит ядерные учения, чтобы предупредить НАТО об опасности вмешательства в украинский конфликт.
Вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, однако большой опасности он не представляет.
Взрыв прогремел в Полтавской области Украины.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Ибрагима Раиси.
У немецких социал-демократов, зелёных и сторонников Свободной демократической партии нет единой позиции по вопросу поставок крылатых ракет Taurus ВСУ.
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести регламент бесплатного психологического консультирования супругов из малообеспеченных семей, которые подают заявление о разводе, а также из многодетных семей без учёта категории малообеспеченности.
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о ситуации вокруг экс-защитника армейского клуба Понтуса Вернблума.
Выступление главы Госдепа США Энтони Блинкена на слушаниях в конгрессе прервали протестующие против войны в секторе Газа.
На Украине зимой могут происходить плановые отключения электроэнергии.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США перебросили в Великобританию стратегические бомбардировщики B-52.
Российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Франции.
В Пентагоне прокомментировали действия Вооружённых сил России на Харьковском направлении.
Бывший голкипер «Динамо» Роман Березовский прокомментировал будущее полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Британский генерал Ричард Бэрронс в интервью The Sun заявил, что российские ракеты могут поразить британскую территорию и силы ПВО Великобритании не смогут этого предотвратить.
Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области.
Сербия станет соавтором резолюции России и Белоруссии о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум принял решение закрыть доступ к постам в социальных сетях.
Средства ПВО армии России сбили украинский БПЛА самолётного типа над Навлинским районом Брянской области.
Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский высказался о таланте нападающего «Ариса» Александра Кокорина.
Министерство обороны России предложило утвердить линию государственной границы в Балтийском море у Калининградской области.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что власти ФРГ продолжат считать Владимира Зеленского легитимным главой государства вопреки тому факту, что срок его полномочий истёк.
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда рассказал о любимых местах в Москве.
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов заявил, что самолёты коалиции десять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии.
Евросоюз принятием решения об экспроприации доходов от замороженных российских активов возвёл воровство в ранг инструментов внешней политики.
В Минобороны России заявили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о желании восстановить тройной аксель.
В пресс-службе ГУ МВД по городу Москве заявили о возбуждении уголовного дела о хулиганстве после драки со стрельбой на Медынской улице.
Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube выразил мнение, что сражение за Донбасс завершится, как только Россия возьмёт под контроль ключевой город в регионе — Славянск.
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум высказался о еде во время выступления в армейском клубе.
Обвинения в сторону России в причастности к покушению на премьера Словакии Роберта Фицо являются безумными.
Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская отреагировала на информацию о том, что фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв будут выступать за Узбекистан со следующего сезона.
США не скрывают от Израиля информацию разведки о местоположении лидеров движения ХАМАС.
Президент России Владимир Путин заявил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин 22 мая отправится в Иран, где состоится церемония прощания с погибшим президентом республики Ибрагимом Раиси.
Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, высказался о выступлении сына в дебютном сезоне в Лиге 1.
ВСУ атаковали дроном-камикадзе автомобиль, движущийся по дороге в Белгородской области.
Президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в третий круг турнира WTA 500 в Страсбурге (Франция).
Продвигаемый западными странами проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о геноциде в Сребренице инициировали, чтобы продемонстрировать неизбежность политического наказания для суверенных государств.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России заявили, что два человека госпитализированы после конфликта на Медынской улице в Москве.
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум вспомнил реакцию своей жены на переезд в Россию.
Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 1 млн рублей компании Okko за распространение художественного фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, посвящённого жизни французского модельера Ива Сен-Лорана.
Западные страны боятся полностью лишиться связей с Россией.
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино покинул свой пост.
Следователи возбудили уголовное дело по факту организации экстремистского и запрещённого в России движения в колонии одним из осуждённых.
Суд в ЛНР рассмотрит дело гражданина Украины, которого следователи заподозрили в финансировании «Азова»*.
Российский дзюдоист Тимур Арбузов прокомментировал своё выступление на чемпионате мира в ОАЭ.
«Военная хроника» сообщила, что йеменские хуситы опубликовали видео американского дрона MQ-9 Reaper.
Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев сообщил, что не думает о завершении спортивной карьеры.