WT: демократы бегут с тонущего корабля под названием «Байден»

До выборов остаётся меньше полугода, а дела Байдена совсем плохи, констатирует The Washington Times. Это подтверждают и опросы общественного мнения, и сами однопартийцы нынешнего президента, которые стараются от него дистанцироваться. Тем временем, все попытки посадить Трампа разваливаются на глазах, и он уверенно набирает очки.

Судя по опросам общественного мнения, дела Байдена обстоят всё хуже, констатирует The Washington Times. Причём, однопартийцы нынешнего президента это прекрасно понимают и стараются дистанцироваться от Байдена.

Демократы расходятся с нынешним главой Белого дома по ряду ключевых вопросов, включая безопасность границ, экспорт СПГ, израильского конфликта и тарифов на китайские товары. Не говоря уже про экономику.

До выборов остаётся меньше полугода, а американские СМИ уже признают, что Байден совсем плох. И ситуация для него вряд ли улучшится. Трамп уверенно набирает очки в колеблющихся штатах. Аризона, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Висконсин, Пенсильвания и Невада на его стороне.

Возможно, демократы возлагают надежды на новую предвыборную тактику, предполагает WT. День выборов теперь растянут до недели, а в отношении главного соперника Байдена следует одно судебное разбирательство за другим.

Но и здесь дела обстоят не лучше, все попытки посадить Трампа, не допустив его до выборов, разваливаются на глазах. И что в такой ситуации остаётся демократам? Остаётся обманывать, уверено издание.

Вот как прокомментировал вопросы о падающем рейтинге Байдена сенатор-демократ, пожелавший остаться неназванным: «Если вы пойдёте и соберёте фокус-группу, то все фокус-группы скажут: «Да ему (Байдену - ИноТВ) лет 200. Вы, что, шутите?» И хуже всего то, что избиратели, не имеющие к этому отношения, или люди, которые ещё не приняли решения, смотрят на это и говорят: «Вы, должно быть, шутите над нами. Мы должны выбирать из этого?!» И они обвиняют нас в том, что мы не воспринимаем это всерьёз».

Но и это ещё не всё. Ничего не соображающий Байден собирается пойти на дебаты с Трампом на глазах у всего мира, поражается WT. С другой стороны, хоть будет возможность от души посмеяться.