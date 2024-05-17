Майк Джонсон: Байден боится обнародовать аудиозапись разговора со спецпрокурором — люди узнают правду

Белый дом отказался обнародовать аудиозаписи ответов Джо Байдена на вопросы спецпрокурора Роберта Хёра, который расследовал дело о ненадлежащем обращении президента с секретными документами. По мнению спикера палаты представителей Майка Джонсона, записи, очевидно, подтверждают слова спецпрокурора о том, что президент — «пожилой человек с плохой памятью», поэтому Белый дом делает всё возможное, чтобы люди их никогда не услышали.

МАЙК ДЖОНСОН, спикер палаты представителей США: Около часа назад мы узнали, что президент Байден воспользовался привилегией исполнительной власти, чтобы не дать американскому народу прослушать аудиозапись его показаний специальному прокурору Роберту Хёру.

Американцы не смогут услышать, почему прокурор посчитал, что президент Соединённых Штатов, по словам самого спецпрокурора Роберта Хёра, «пожилой человек с плохой памятью» и, следовательно, не должен быть привлечён к ответственности.

Задумайтесь об этом хотя бы на мгновение. Президент Байден, по-видимому, боится, что граждане этой страны и все остальные услышат эти записи. Они, очевидно, подтверждают то, что понял специальный прокурор, и, полагаю, вызовут, по его мнению, такую тревогу у американского народа, что президент использует все свои возможности, чтобы помешать их обнародованию.

Так что вместо того, чтобы защищать нашего ближайшего союзника в войне, президент Байден использует свои полномочия для того, чтобы политически защищать самого себя.

Дата выхода в эфир 17 мая 2024 года.