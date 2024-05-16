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Le Monde: непрямые выборы в США заставляют сомневаться в их результатах

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Существующая избирательная система вызывает сомнения в итогах президентских выборов в США, приводит Le Monde мнение сторонников её реформы. Уже 17 штатов подписали «Национальный договор между штатами за народное голосование», в соответствии с которым победителем может стать только тот кандидат, который наберёт большинство голосов на национальном уровне.
Le Monde: непрямые выборы в США заставляют сомневаться в их результатах
AP

Соединённые Штаты остаются единственной демократической страной, где главу государства выбирают непрямым голосованием, напоминает Le Monde. Жители каждого штата голосуют за выборщиков, чьё число соответствует количеству представителей этого штата в конгрессе. Таким образом, не все голоса имеют равный вес, что пытается исправить «Национальный договор между штатами за народное голосование».

Согласно его положениям, кандидат в президенты станет победителем только в том случае, если получит большинство голосов на национальном уровне. Идея такой реформы зародилась в 2000 году, когда демократ Альберт Гор обошёл Джорджа Буша — младшего больше чем на 500 тыс. голосов, однако новым лидером благодаря выборщикам стал именно последний. Аналогично Трамп в 2016 году получил 304 голоса коллегии избирателей против 227 у Клинтон, хотя за неё проголосовало почти на 3 млн больше американцев.
 
Сторонники реформы утверждают, что существующая избирательная система способствует сомнениям в результатах президентских выборов и приводит к судебным разбирательствам. Пока национальный договор подписали 17 штатов, которые представляют 209 выборщиков. Чтобы соглашение вступило в силу, число выборщиков должно достигнуть 270 человек. Пока же с математической точки зрения Трамп должен снова проиграть всенародное голосование, однако может стать президентом благодаря коллегии выборщиков.
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источник
Le Monde Франция Европа
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