New York Times: Байден уступит Трампу, если продолжит игнорировать колеблющихся избирателей

В статье для The New York Times бывший советник Билла и Хиллари Клинтон Марк Пенн раскритиковал предвыборную программу Джо Байдена. По словам эксперта, действующий президент США рискует проиграть, потому что не уделяет достаточного внимания избирателям-центристам, которые недовольны многими его политическими решениями.
В своей предвыборной кампании президент Байден совершает серьёзную ошибку. Если он хочет переизбраться на второй срок, то не должен делать ставку только на свою электоральную базу, пишет в статье для The New York Times бывший советник Билла и Хиллари Клинтон Марк Пенн.
По его словам, глава Белого дома уделяет слишком большое внимание левой повестке. При этом он равнодушно относится к сомневающимся избирателям-центристам, которые регулярно меняют политические предпочтения и, вероятно, станут ключевым фактором на ноябрьских выборах.
Речь идёт об колеблющихся американцах, которые недовольны иммиграцией, инфляцией, климатическим курсом, который они считают экстремальным, и слабостью внешней политики при текущей администрации. Они, скорее всего, вернут Трампа к власти, если их настроения «не удастся смягчить», предупреждает автор статьи.
Но Байден не спешит обращаться к этой категории граждан США. Напротив, президент активно продвигает популярные среди его ключевого электората идеи о расширении социальных программ, несмотря на огромный бюджетный дефицит. Кроме того, чем больше он потворствует левым, сокращая свою поддержку Израиля, тем слабее он выглядит и тем сильнее обрушаются его внешнеполитические рейтинги, подчёркивает Пенн.
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