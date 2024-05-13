New York Times: Байден уступит Трампу, если продолжит игнорировать колеблющихся избирателей

В статье для The New York Times бывший советник Билла и Хиллари Клинтон Марк Пенн раскритиковал предвыборную программу Джо Байдена. По словам эксперта, действующий президент США рискует проиграть, потому что не уделяет достаточного внимания избирателям-центристам, которые недовольны многими его политическими решениями.

В своей предвыборной кампании президент Байден совершает серьёзную ошибку. Если он хочет переизбраться на второй срок, то не должен делать ставку только на свою электоральную базу, пишет в статье для The New York Times бывший советник Билла и Хиллари Клинтон Марк Пенн.

По его словам, глава Белого дома уделяет слишком большое внимание левой повестке. При этом он равнодушно относится к сомневающимся избирателям-центристам, которые регулярно меняют политические предпочтения и, вероятно, станут ключевым фактором на ноябрьских выборах.

Речь идёт об колеблющихся американцах, которые недовольны иммиграцией, инфляцией, климатическим курсом, который они считают экстремальным, и слабостью внешней политики при текущей администрации. Они, скорее всего, вернут Трампа к власти, если их настроения «не удастся смягчить», предупреждает автор статьи.

Но Байден не спешит обращаться к этой категории граждан США. Напротив, президент активно продвигает популярные среди его ключевого электората идеи о расширении социальных программ, несмотря на огромный бюджетный дефицит. Кроме того, чем больше он потворствует левым, сокращая свою поддержку Израиля, тем слабее он выглядит и тем сильнее обрушаются его внешнеполитические рейтинги, подчёркивает Пенн.